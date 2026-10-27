Los Rays resisten ante los Cerveceros y fuerzan el quinto juego en la Serie Mundial

Los Rays de Tampa Bay se impusieron este martes por 4-3 en 12 entradas a los Cerveceros de Milwaukee en el cuarto juego de la Serie Mundial, disputado en el Tropicana Field de San Petersburgo (Florida), y evitaron la derrota para forzar un quinto encuentro que mantiene viva la lucha por el título. Después de perder los dos primeros partidos en el American Family Field y ceder también en el primer duelo disputado en su estadio, los Rays reaccionaron en un final trepidante para frenar la barrida de Milwaukee y prolongar una serie que parecía encarrilada a favor de los Cerveceros. El juego, abierto en la segunda entrada Los Cerveceros tuvieron corredores en primera y tercera base con dos outs en la primera entrada, pero el lanzador Griffin Jax evitó las carreras al conseguir que Brice Turang bateara una pelota por el suelo que terminó en manos de la defensa.

Los Rays tampoco lograron amenazar al abridor de Milwaukee, Dustin May, que ponchó a Junior Caminero. En la segunda entrada, Jax retiró a los tres bateadores de los Cerveceros sin permitir que llegaran a base. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Tras el cambio de lado, Tampa Bay abrió el marcador cuando Chandler Simpson conectó un doble que permitió a Jonny DeLuca llegar al plato. Los Rays aprovecharon la velocidad de su corredor para tomar ventaja en un juego en el que los lanzadores dominaron durante el primer episodio. Un jonrón solitario para empatar Tras una tercera entrada sin carreras, los Cerveceros empataron en el cuarto episodio, cuando Sal Frelick conectó un sencillo y Cooper Pratt lo impulsó con un doble. Los Rays recuperaron la ventaja en la parte baja, cuando el dominicano Junior Caminero llegó a segunda. Jonny DeLuca bateó una bola que permitió a Caminero anotar tras una jugada defensiva de Milwaukee en la que el tercera base David Hamilton no consiguió tocar al corredor. Pero los Cerveceros volvieron a igualar el marcador en la quinta entrada con un jonrón solitario de David Hamilton. El jugador, que había conectado cuatro cuadrangulares en los 121 partidos de la temporada regular, firmó uno tanto en la Serie de Campeonato como en la Serie Mundial.

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Los 'Brewers' no lograron romper el empate en la sexta entrada, pese a haber conectado más hits que los Rays a lo largo del juego. Un final de infarto En la séptima entrada, Nick Martínez retiró a los tres bateadores de Milwaukee, mientras que los Rays tampoco consiguieron aprovechar sus oportunidades ofensivas. Los Cerveceros volvieron a quedarse sin anotar en la octava. En el turno de Tampa Bay, los Rays tampoco rompieron el empate ante el relevo de Milwaukee, que eliminó a tres bateadores consecutivos para mantener el marcador igualado a dos carreras y todo abierto para el final. Milwaukee estuvo cerca de conectar un batazo en la novena entrada, pero Simpson atrapó un elevado profundo de Garrett Mitchell junto al muro para sumar el segundo out de los Cerveceros. En la siguiente jugada, Cooper Pratt intentó robar la segunda base, pero fue puesto out tras una revisión de la acción. Los Rays dispusieron así de una última oportunidad para romper el empate y forzar un quinto partido. Pero hubo una entrada adicional después de que los de Florida no hicieran valer sus oportunidades en la última reglamentaria.