La Vuelta Ciclística de EL HERALDO abre el telón: “15 años pedaleando juntos”

En forma oficial, se abrió la persiana de la decimoquinta edición del evento ciclístico más imponente de Honduras: la Vuelta El Heraldo. Este lunes 19 de octubre de 2026 se hizo el lanzamiento de la competencia del pedal más numerosa del país. Organizadores, patrocinadores, fuerzas vivas, ciclistas y otras personalidades se hicieron presentes en Plaza Sol de Multiplaza, en la capital, para ser parte del pistoletazo de apertura de un evento que se ha convertido en referente absoluto del ciclismo nacional.

“Yo sí tenía fe en que la Vuelta iba a ser lo que es ahora. Cuando arrancamos, la Federación de Ciclismo nos hablaba de 70 y 80 ciclistas, pero en nuestros sondeos ya teníamos como 250. Hubo 500 inscritos y quedó gente fuera. Año a año fuimos viendo el crecimiento de lo que es hoy la carrera”, expresó Eddy Montalván, gerente de Mercadeo de Diario El Heraldo, quien se encargó de hacer pasar al escenario a varias personas que hacen posible esta decimoquinta edición.

Ya con los invitados de pie, Montalván arrancó los aplausos con una frase contundente: “Ellos son el rostro de esta Vuelta”. Entre esas personalidades estaba el padre Ovidio Rodríguez, fundador de la entidad beneficiada en la competencia de este año. “Apareció de la noche a la mañana la llamada (de El Heraldo) y para nosotros fue una sorpresa que nos agradó mucho”, dijo el creador de Fundación Anawin, una institución que apoya con programas escolares a niños de kínderes y escuelas de zonas vulnerables. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El acto dejó claro el lado solidario de la Vuelta y la algarabía que despierta una iniciativa que se instauró en 2012. Cada discurso despertó emociones entre los presentes, tal como el del cuatro veces campeón Marlon García.

“El ciclismo es mi mejor medicamento”, soltó el “Pitbull” en medio de una ceremonia que tuvo su epílogo con un video promocional. Allí se anunció oficialmente la Vuelta y, entre muchas frases, saltó una que sintetizó la dimensión de la competencia: “Quince años pedaleando juntos”. Así se cerró un lanzamiento en el que hubo un simulador que hizo que varios se subieran a la bicicleta para tener una probadita de lo que será la fiesta del domingo 15 de noviembre.