El domingo 15 de noviembre se pedaleará la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026

Tanto en el boca a boca como en el mundo de las redes sociales se ha venido acentuando una interrogante: ¿Cuándo será la Vuelta Ciclística de Diario EL HERALDO? Damas y caballeros, la intriga se ha disipado porque ya hay fecha para la mayor fiesta del pedal de Honduras. Será el domingo 15 de noviembre cuando centenares de hombres y mujeres se reunirán en la capital catracha para protagonizar un acontecimiento tan esperado como mayúsculo. No se trata de una Vuelta más... Será la decimoquinta edición de la competencia ciclística más numerosa que existe en el país. El lema «15 años rodando juntos» de la promoción de EL HERALDO sintetiza lo especial de una competencia que, además de impulsar el deporte, tiene un fin benéfico. Se vislumbran más de 1,400 ciclistas para dar vida a un evento que ya está tatuado en la mente de pedaleros nacionales e internacionales. Día del lanzamientoAquel sueño que arrancó en 2012 se ha convertido en toda una marca registrada y en este 2026 quedará nuevamente evidenciada la grandeza de la actividad heraldista.

Este lunes 19 de octubre será el lanzamiento de la Vuelta en su versión número 15. Ahí, en Plaza Sol de Multiplaza, convergerán ciclistas, patrocinadores, fuerzas vivas, organizadores y otros colaboradores para abrir el telón en forma oficial. Allí se darán a conocer detalles de una Vuelta a la que Héctor Menéndez y Karen Amaya llegan como vigentes monarcas. ¿Defenderán su trono o serán desbancados de la silla de honor? Más de 30 categorías abrirán inscripciones para albergar a esos amantes de la bicicleta que ya están en plena preparación de cara al día cero. El redondel del desvío a los batallones se convertirá en el punto de salida de un circuito que constará de 44 kilómetros y que tendrá su premiación en Campo Parada Marte. Señores y señoras, la fecha de la fiesta ya está pactada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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