Jorge Miselem conquista dos medallas para Honduras en el Mundial de Jiu-Jitsu

El jiu-jitsu hondureño celebró un importante triunfo internacional gracias a la destacada actuación de Jorge A. Miselem Anatrella, atleta e instructor de Bushido Academy, quien consiguió dos medallas en el SJJIF World Jiu-Jitsu Championship 2026, disputado en Tokio, Japón. El representante catracho demostró su preparación y talento al competir frente a exponentes de diferentes países. Miselem participó en la categoría de cinturón marrón, peso pesado de más de 100 kilogramos, donde logró subir al podio en las dos modalidades en las que tuvo participación. Su desempeño le permitió sobresalir en una competencia que reunió a destacados practicantes de esta disciplina de las artes marciales.

En la modalidad No-Gi, que se disputa sin kimono, el hondureño alcanzó la medalla de plata y se proclamó subcampeón mundial de su categoría. Además, en la modalidad Gi, en la que los competidores utilizan kimono, obtuvo la presea de bronce para completar una sobresaliente participación en territorio japonés. Los resultados conseguidos por el deportista son fruto de años de preparación, disciplina y perseverancia en el Brazilian Jiu-Jitsu. Su doble conquista representa un motivo de orgullo para Bushido Academy y un aporte significativo a la presencia de Honduras en las competencias internacionales de artes marciales.