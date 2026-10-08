Ojo de Agua está cada vez más cerca de estrenar su cancha de fútbol 5

Los habitantes de Ojo de Agua, Comayagua, están cada vez más cerca de contar con una renovada cancha de fútbol 5, un espacio que promete impulsar el deporte y la recreación en la comunidad.
La obra, que incluye grama sintética y una estructura con techo, había permanecido paralizada durante un tiempo, pero fue retomada por CONDEPOR con el objetivo de recuperar el proyecto y convertirlo en una instalación deportiva digna.
Actualmente, los trabajos se encuentran prácticamente terminados y el proyecto avanza hacia la etapa de verificación, como paso previo a su entrega a la municipalidad. Con ello, niños, jóvenes y familias podrán aprovechar próximamente las nuevas instalaciones.
A través de este tipo de proyectos, CONDEPOR mantiene su apuesta por recuperar y concluir obras deportivas en diferentes sectores del país, acercando espacios de calidad a más comunidades de Honduras.