Honduras pendiente: la decisión de Lugano tras la lesión de Dereck Moncada

Tras los exámenes médicos correspondientes, se confirmó que el artillero catracho sufrió un golpe en la costilla y, adicionalmente, una contusión en la cadera . Debido a estas dolencias, el cuerpo médico decidió que el jugador no entrene a la par de sus compañeros por precaución, manteniéndolo en total reposo durante las siguientes jornadas para evaluar su evolución física.

Dereck Moncada ha encendido las alarmas tanto en su club, el Lugano FC, como en la Selección de Honduras, tras sufrir una lesión durante el partido de la Superliga de Suiza frente al Basilea. El joven atacante, que comenzó el encuentro como titular con la ilusión de destacar, tuvo que abandonar el terreno de juego de forma prematura al minuto 22 de la primera parte siendo sustituido.

Esta situación deja a Moncada fuera del próximo duelo de la Conference League frente al Kauno Žalgiris, un encuentro importante para el equipo suizo en el que el delantero esperaba tener minutos. Su ausencia representa una baja sensible para el esquema del Lugano, club que de igual manera supo sacar adelante la jornada al imponerse con un marcador de 2-1 ante el Basilea gracias a las anotaciones de Daniel Dos Santos y Yanis Cimignani.

Más allá del impacto en su equipo europeo, la noticia preocupa especialmente al cuerpo técnico de la Selección de Honduras. Moncada se encontraba en la convocatoria para los próximos compromisos amistosos de la Bicolor contra las selecciones de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

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Su llamado y participación en estos partidos internacionales ahora mismo quedan pendientes de su evolución médica en los próximos días. Todo dependerá de cómo responda su cuerpo al tratamiento y si logra recuperarse a tiempo para viajar y unirse al combinado Bicolor sin correr riesgos mayores.

Se espera que a finales de esta semana el Lugano FC comparta un nuevo informe sobre el estado físico de Dereck Moncada. Mientras tanto, el atacante descansa bajo estricta observación médica, con la esperanza de superar rápido este momento y así volver a vestir los colores de la Bicolor.