Dereck Moncada enciende las alarmas en Suiza tras salir lesionado con el Lugano

El delantero hondureño Dereck Moncada enciende las alarmas en la Selección Nacional de Honduras luego de abandonar por lesión el partido que disputaba este domingo el Lugano FC frente al Basilea, correspondiente a la Superliga de Suiza.

El joven atacante comenzó el encuentro como titular y tenía la oportunidad de disputar un compromiso importante del fútbol suizo. Sin embargo, su participación terminó antes de lo esperado, ya que tuvo que salir de cambio al minuto 22 de la primera parte. En su lugar ingresó Beckham Castro.

La salida prematura del futbolista catracho genera preocupación, especialmente por la importancia que ha ganado en el equipo suizo y en el proceso de la Selección de Honduras.

Por su parte, el Lugano está consiguiendo una importante victoria de 2-1 ante el Basilea, con anotaciones de Daniel Dos Santos y Yanis Cimignani.

Ahora se espera que el club suizo brinde información sobre el estado físico de Moncada y determine el alcance de la molestia que lo obligó a abandonar el terreno de juego.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La situación también genera inquietud de cara al calendario internacional del Lugano, que el próximo jueves 5 de noviembre tiene un compromiso por la Conference League frente al Kauno Žalgiris.

Además, la Selección de Honduras sigue de cerca lo que pueda suceder con el delantero, tomando en cuenta que la Bicolor disputará dos partidos amistosos en Medio Oriente durante la fecha FIFA de noviembre: el 13 ante Emiratos Árabes Unidos y el 17 frente a Kuwait.