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Dereck Moncada enciende las alarmas en Suiza tras salir lesionado con el Lugano

La joya hondureño tuvo que abandonar el terreno de juego por una molestia física y ahora se espera que su club informe sobre su estado.

Dereck Moncada enciende las alarmas en Suiza tras salir lesionado con el Lugano

Dereck Moncada tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión y enciende las alarmas.
01 de noviembre de 2026 a las 16:09

El delantero hondureño Dereck Moncada enciende las alarmas en la Selección Nacional de Honduras luego de abandonar por lesión el partido que disputaba este domingo el Lugano FC frente al Basilea, correspondiente a la Superliga de Suiza.

El joven atacante comenzó el encuentro como titular y tenía la oportunidad de disputar un compromiso importante del fútbol suizo. Sin embargo, su participación terminó antes de lo esperado, ya que tuvo que salir de cambio al minuto 22 de la primera parte. En su lugar ingresó Beckham Castro.

La salida prematura del futbolista catracho genera preocupación, especialmente por la importancia que ha ganado en el equipo suizo y en el proceso de la Selección de Honduras.

Por su parte, el Lugano está consiguiendo una importante victoria de 2-1 ante el Basilea, con anotaciones de Daniel Dos Santos y Yanis Cimignani.

Ahora se espera que el club suizo brinde información sobre el estado físico de Moncada y determine el alcance de la molestia que lo obligó a abandonar el terreno de juego.

La situación también genera inquietud de cara al calendario internacional del Lugano, que el próximo jueves 5 de noviembre tiene un compromiso por la Conference League frente al Kauno Žalgiris.

Además, la Selección de Honduras sigue de cerca lo que pueda suceder con el delantero, tomando en cuenta que la Bicolor disputará dos partidos amistosos en Medio Oriente durante la fecha FIFA de noviembre: el 13 ante Emiratos Árabes Unidos y el 17 frente a Kuwait.

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Gilmer Barralaga
Gilmer Barralaga
Periodista

Licenciado en Periodismo formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente redacto contenido deportivo nacional e internacional para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo.

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