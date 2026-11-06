Tragedia: muere futbolista de Liga Mayor en accidente de tránsito en Ocotepeque

Eduardo 'Guayo' Arita, futbolista de Liga Mayor, murió en un accidente de tránsito en Sinuapa, Ocotepeque; esto es lo que se sabe del trágico accidente en el que perdió la vida.
El fútbol hondureño está de luto tras confirmarse la muerte de Eduardo 'Guayo' Arita, conocido popularmente como 'La Tanqueta Camate', quien perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Sinuapa, departamento de Ocotepeque.
El futbolista militaba en el Deportivo Ocotepeque, equipo que compite en la Liga Mayor del fútbol hondureño, donde se había ganado el reconocimiento de los aficionados por sus condiciones dentro de la cancha.
De acuerdo con los informes, Arita se transportaba en una mototaxi junto a un joven cuando ocurrió el percance. El accidente también dejó a otra persona gravemente herida.
Ambos resultaron afectados y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el delantero no logró sobrevivir y falleció en el establecimiento sanitario.
La otra persona involucrada fue identificada preliminarmente como Josué, quien también recibió asistencia médica. Hasta el momento, no se han conocido detalles sobre su estado de salud después del accidente.
La noticia provocó consternación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva de Ocotepeque, donde 'Guayo' era una figura conocida por su participación en el fútbol local.
Arita destacaba principalmente por su desempeño como delantero, posición en la que consiguió marcar goles y aportar a los equipos en los que tuvo la oportunidad de jugar. Su presencia en las canchas le permitió ganarse el cariño de quienes seguían su trayectoria.
Más allá de sus condiciones futbolísticas, quienes compartieron con él lo recuerdan como una persona humilde, amable y comprometida con sus objetivos. Su partida deja un profundo vacío entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo dentro y fuera del terreno de juego.
Tras conocerse la trágica noticia, el Deportivo Ocotepeque se pronunció a través de sus redes sociales para expresar su pesar por el fallecimiento del futbolista y dedicarle un emotivo mensaje de despedida.
"Hay jugadas que quedan grabadas y personas que dejan huellas en cada equipo que tienen el privilegio de conocerlas", expresó el club en su publicación, destacando la marca que dejó Arita durante su recorrido por diferentes equipos.
La institución también recordó su entrega en cada encuentro y los momentos que compartió con otros futbolistas en las distintas canchas del país. "Gracias por cada partido, cada entrega y cada recuerdo que construiste en las distintas canchas donde compartiste tu pasión por el fútbol", añadió.
Uno de los aspectos más emotivos del mensaje fue el reconocimiento a todos los equipos en los que tuvo participación, dejando claro que su recuerdo va más allá de una sola camiseta. "Hoy todos los equipos en los que dejaste parte de vos se unen en un mismo sentimiento: recordarte con cariño", publicó el Deportivo Ocotepeque.
El club cerró su despedida con unas palabras dedicadas al jugador, cuyo apodo era ampliamente conocido en el entorno futbolístico de la zona: "Vuela alto, Tanqueta. Tu legado no pertenece a un solo equipo, sino a todos los corazones que tocaste a través del fútbol".
El fallecimiento de Eduardo 'Guayo' Arita ha generado numerosas muestras de pesar en el fútbol de Ocotepeque. El delantero será recordado por su participación en el balompié de su pueblo.