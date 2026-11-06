Tras renunciar a Honduras, Vandenbroucke es convocado con el país menos pensado

El joven lateral del Gent de Bélgica, Víctor Vandenbroucke, ha dado un giro inesperado a su carrera internacional al ser convocado oficialmente por la Selección Sub-19 de Estados Unidos para una concentración y dos partidos amistosos en Turquía, que se llevarán a cabo del 9 al 17 de noviembre. Esta noticia llega después de la gran polémica que generó su renuncia a la Bicolor. El defensor de 17 años, de raíces catrachas, había estado vinculado anteriormente a la Selección de Honduras e incluso fue convocado a la absoluta por Francis Hernández y José Francisco Molina.

Sin embargo, el talentoso futbolista decidió dar un paso al costado en su momento. Al explicar su salida, Vandenbroucke aseguró que no sentía que el ambiente catracho fuera el adecuado para él, dejando abierta la incógnita sobre cuál sería su futuro definitivo a nivel de selecciones. Aunque muchos analistas y aficionados pensaban que su camino internacional terminaría inclinándose hacia Bélgica, país donde milita a nivel de clubes, el lateral finalmente optó por aceptar la propuesta del combinado estadounidense, sorprendiendo a muchos en el ámbito deportivo. Recordemos que también tiene raíces norteamericanas y por eso es elegible, algo similar fue el caso de Keyrol Figueroa que podía jugar para Inglaterra, Estados Unidos y Honduras, optó por esta última a nivel mayor. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



Durante esta nueva etapa con la Sub-19 de las barras y las estrellas, el defensor buscará ganarse un lugar importante y sumar minutos de calidad frente a rivales internacionales de nivel durante la próxima fecha FIFA de noviembre. El calendario de preparación del equipo norteamericano incluye dos compromisos amistosos muy atractivos en territorio turco: primero se medirán ante la selección de Jordania el 14 de noviembre, y cerrarán su participación enfrentando a Indonesia el día 16.