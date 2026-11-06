La bomba sobre Messi y la respuesta de Inter Miami: "Ya tiene la decisión tomada"

Según detalló Azzaro en su ciclo de streaming, la información surge tras recolectar datos durante varios meses con fuentes cercanas al entorno del futbolista. "En la AFA ya lo saben", stamped el periodista al referirse a la magnitud que tendría este movimiento y al operativo especial que requeriría su llegada. Esta es su frase completa: "Messi ya tiene la decisión tomada de que en Newell's va a jugar. Todos los caminos conducen a que sea en 2027".