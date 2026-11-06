La bomba sobre Messi y la respuesta de Inter Miami: "Ya tiene la decisión tomada"

En Argentina ha destapado una bomba sobre Lionel Messi, pero Inter Miami tiene una respuesta. Todo involucra a Lionel Messi.
Las ilusiones de los hinchas de Newell's Old Boys volvieron a encenderse con fuerza en las últimas horas tras una revelación que sacudió al mundo del fútbol. El periodista Flavio Azzaro aseguró con seguridad que Lionel Messi tiene tomada la decisión de regresar al fútbol argentino para vestir la camiseta del club rosarino en 2027.
La información fue dada a conocer durante el programa No podemos perder, que se emite a través de AZZ Stream. Allí, el comunicador afirmó que el capitán de la Selección argentina ya definió los próximos pasos de su carrera y que la noticia no es ajena para las máximas autoridades del balompié nacional.
Según detalló Azzaro en su ciclo de streaming, la información surge tras recolectar datos durante varios meses con fuentes cercanas al entorno del futbolista. "En la AFA ya lo saben", stamped el periodista al referirse a la magnitud que tendría este movimiento y al operativo especial que requeriría su llegada. Esta es su frase completa: "Messi ya tiene la decisión tomada de que en Newell's va a jugar. Todos los caminos conducen a que sea en 2027".
En su relato, el conductor también reveló que el regreso a la Lepra estuvo sobre la mesa para el año 2025, pero que aquella posibilidad terminó descartándose debido a la proximidad y la exigencia de la Copa del Mundo de 2026.
Ante este panorama, el desembarco del astro rosarino en el club donde se formó podría concretarse incluso durante los primeros meses de 2027. No obstante, el propio periodista aclaró que la fecha exacta y el anuncio oficial dependerán exclusivamente del jugador y de cómo se vaya estructurando el equipo.
Por el momento, reina la prudencia debido a que no existe ninguna confirmación oficial ni por parte del propio Messi, ni de Newell's, ni de la institución estadounidense. La versión periodística marca una hoja de ruta, pero todavía quedan múltiples aspectos deportivos y contractuales por resolver.
Del otro lado del continente, el escenario en Estados Unidos presenta matices muy diferentes que complican una salida anticipada. Actualmente, el vínculo contractual de Lionel Messi con el Inter Miami se extiende hasta el final de la temporada 2028, año en el que concluiría su acuerdo vigente con la franquicia de Florida.
A pesar de los rumores sobre un supuesto interés del club estadounidense por estirar el lazo hasta 2030, lo que llevaría al delantero a jugar hasta los 43 años, esa extensión todavía se encuentra en el terreno de la intención y no cuenta con una rúbrica formal. Fabrizio Romano también ha dicho que la respuesta de Inter Miami es no dejar salir a su estrella.
El antecedente más firme data de octubre de 2025, fecha en la que el Inter Miami anunció oficialmente la renovación del contrato hasta 2028. En aquel momento, el rosarino se mostró muy feliz de continuar con el proyecto y destacó especialmente la ilusión de disputar partidos en el nuevo estadio del club.
Para la directiva de la franquicia norteamericana, retener al argentino representa una inversión monumental pero sumamente rentable. Jorge Mas, propietario y director ejecutivo del club, estimó que mantener el proyecto en torno a Messi requiere un desembolso anual de entre 70 y 80 millones de dólares.
Lejos de ser una carga económica, los números respaldan la apuesta: en 2026, la valuación del Inter Miami superó los 1.350 millones de dólares y sus ingresos rondaron los 200 millones, impulsados por un crecimiento comercial e internacional sin precedentes desde la llegada del capitán.
La presencia de la Pulga revolucionó la Major League Soccer en la venta de entradas, contratos de televisación, acuerdos comerciales y el interés global por el torneo, transformando por completo la escala institutional de la entidad de Miami.
Además del plano estrictamente futbolístico, la dirigencia ya piensa en el futuro a largo plazo del jugador. Xavier Asensi, presidente de Operaciones de Negocio del club, adelantó que la institución contempla ofrecerle a Messi integrar el accionariado de la franquicia una vez que cuelgue los botines.
De esta manera, mientras en Argentina aseguran que el camino de regreso a Rosario está trazado para 2027, en Estados Unidos intentan blindar su figura y asegurar su continuidad en la MLS o, al menos, un vínculo empresario permanente que lo mantenga ligado a Miami para siempre.