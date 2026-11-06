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El mensaje de Kervin Arriaga tras su ausencia en la H y su juego ante Real Madrid

El hondureño se pronunció luego de la no convocatoria a la Bicolor, un tema que ya se sabía.

El mensaje de Kervin Arriaga tras su ausencia en la H y su juego ante Real Madrid

Kervin Arriaga jugó un partidazo ante Real Madrid en la Champions League.
06 de noviembre de 2026 a las 14:53

La ausencia de Kervin Fabián Arriaga es la noticia principal en la Selección de Honduras de cara a la fecha FIFA que arranca la próxima semana. Tras dar un partidazo a media semana que demostró su gran momento físico, el volante hondureño decidió romper el silencio en sus redes sociales.

Conocido como "El Misilito", el mediocampista pidió al entrenador de la "H", José Francisco Molina, no ser convocado debido a temas personales que, según explicó, no le permitirían dar el 100% con el equipo de todos.

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A pesar de su decisión de apartarse temporalmente de la Bicolor, el jugador originario de Puerto Cortés demostró que se encuentra en un estado de forma excepcional.

Durante el partido de Champions League entre el AEK Atenas y el Real Madrid, Arriaga fue titular, disputó los 90 minutos en la cancha y recibió una tarjeta amarilla por reclamar al árbitro. Su actuación contra los Merengues dejó en claro que su nivel competitivo está al máximo.

Luego de conocerse su baja en la Selección Nacional y de ofrecer este recital futbolístico, el mediocampista emitió un profundo mensaje en sus plataformas digitales:

"La vida me ha enseñado que siempre hay que buscarle el lado bueno y positivo a las cosas. Recordar que todo pasa por algo y que no hay mal que por bien no venga."

Por ahora, se desconoce si Kervin volverá a la Selección Nacional, ya que el propio director técnico José Molina no ha dado una fecha posible para su retorno.

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La baja genera preocupación en el entorno deportivo, dado que el mediocampista es considerado uno de los capitanes y referentes de la Bicolor. Los aficionados y el cuerpo técnico esperan que el volante pueda resolver su situación personal pronto para volver a vestir los colores de Honduras.

El mensaje de Kervin Arriaga ante el no llamado a la Bicolor.

El mensaje de Kervin Arriaga ante el no llamado a la Bicolor.


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Kevyn Oseguera
Kevyn Oseguera

Con experiencia en Diario Deportivo Diez desde 2018, periodista con especialidad en fútbol internacional y nacional. Graduado como Licenciado en Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

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