En la H no quieren saber nada de Kervin Arriaga: "No me interesa un jugador que no esté"

Luego de destacar en la Champions jugando de titular con el AEK de Atenas frente al Real Madrid, el futbolista Kervin Arriaga volvió a ser tema de conversación de la prensa deportiva en la conferencia que brindó el seleccionador de Honduras, José Francisco Molina, quien volvió a aplicar la ley del hielo. Dentro e las preguntas de los medios para aclarar dudas, se le consultó al entrenador sobre la ausencia del jugador, quien renunció a no jugar esta fecha FIFA de noviembre, y hasta incluso que había tenido problemas personales con algunos compañeros.

"Lo de Kervin ya está explicado. Ya contestamos preguntas a los medios que hicimos en San Pedro Sula. El que quiera entrevistas, que hable directamente con Kervin", lanzó Molina dejando a los colegas sin respuestas sobre el argumento. Y es que Arriaga es un jugador estelar en la Selección de Honduras, pero tras la pésima Nations League, el jugador determinó hacerse a un lado y José Francisco Molina determinó convocar a otros jugadores de los que espera compromiso.

"Lo de Kervin Arriaga tienen que hablar con él. A mí no me interesa un jugador que no esté comprometido. Cada vez que viene a la Selección, para mí eso es innegociable. Si yo veo esa falta de compromiso, pues no lo traigo", respondió el seleccionador. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La Selección de Honduras viajará el domingo a Emiratos Árabes Unidos donde disputará el primer compromiso el 13 de noviembre; luego volará a Kuwai para su segundo duelo de esta gira por Oriente Medio. Aunque la situación y la guerra de Irán y Estados Unidos sigue activa en esta zona del mundo, los planes de la H no cambian.