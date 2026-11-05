En la H no quieren saber nada de Kervin Arriaga: "No me interesa un jugador que no esté"

Luego de destacar en la Champions jugando de titular con el AEK de Atenas frente al Real Madrid, el futbolista Kervin Arriaga volvió a ser tema de conversación de la prensa deportiva en la conferencia que brindó el seleccionador de Honduras, José Francisco Molina, quien volvió a aplicar la ley del hielo.
Dentro e las preguntas de los medios para aclarar dudas, se le consultó al entrenador sobre la ausencia del jugador, quien renunció a no jugar esta fecha FIFA de noviembre, y hasta incluso que había tenido problemas personales con algunos compañeros.
"Lo de Kervin ya está explicado. Ya contestamos preguntas a los medios que hicimos en San Pedro Sula. El que quiera entrevistas, que hable directamente con Kervin", lanzó Molina dejando a los colegas sin respuestas sobre el argumento.
Y es que Arriaga es un jugador estelar en la Selección de Honduras, pero tras la pésima Nations League, el jugador determinó hacerse a un lado y José Francisco Molina determinó convocar a otros jugadores de los que espera compromiso.
"Lo de Kervin Arriaga tienen que hablar con él. A mí no me interesa un jugador que no esté comprometido. Cada vez que viene a la Selección, para mí eso es innegociable. Si yo veo esa falta de compromiso, pues no lo traigo", respondió el seleccionador.
La Selección de Honduras viajará el domingo a Emiratos Árabes Unidos donde disputará el primer compromiso el 13 de noviembre; luego volará a Kuwai para su segundo duelo de esta gira por Oriente Medio. Aunque la situación y la guerra de Irán y Estados Unidos sigue activa en esta zona del mundo, los planes de la H no cambian.
Recientemente Estados Unidos bombardeó una isla iraní en el estrecho de Ormuz, situación que puso en alerta todas las bases norteamericanas que hay en Medio Oriente, en países como Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, donde la Selección de Honduras estará jugando la próxima semana.