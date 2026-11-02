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De jugar burocráticas en USA, a vestir la camisa de la H: la historia de Natanael Martínez

El lateral derecho de Marathón fue convocado por la Selección de Honduras para los amistosos ante Emiratos Árabes y Kuwait tras brillar en el fútbol amateur y fichar por el Monstruo.

De jugar burocráticas en USA, a vestir la camisa de la H: la historia de Natanael Martínez

Natanael Martínez tiene 24 años, es un lateral de mucho orden y talento. Pasó en seis meses de jugar en la Copa Mariachi de Estados Unidos, a ser titular con Marathón y ahora ser convocado a la Selección Nacional.
02 de noviembre de 2026 a las 11:28

La Selección Nacional de Honduras presentó una de las sorpresas más llamativas en su reciente convocatoria para la gira de partidos amistosos por Oriente Medio ante Emiratos Árabes Unidos y Kuwait: el llamado del lateral derecho Natanael Martínez, quien pasó en menos de seis meses, de la "Talacha" en Estados Unidos a vestirse con los colores de la Bicolor.

A sus 24 años de edad, el futbolista originario de Olanchito, Yoro, ha completado una travesía deportiva singular al dar el salto directo desde el fútbol burocrático de Estados Unidos hacia las filas del Club Marathón y, posteriormente, al combinado absoluto catracho tras ser anunciado por el técnico José Francisco Molina.

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Cuando radicó en Durham, Carolina del Norte, Martínez Agurcia se convirtió progresivamente en uno de los futbolistas más cotizados y cotizados del circuito amateur norteamericano. Su andar en las ligas locales inició con la camiseta del Catrachos FC, franquicia dirigida por el empresario hondureño Edwin Pedroza, plataforma donde comenzó a destacar por su versatilidad táctica, despliegue físico y visión de juego como volante o lateral por la banda derecha.

El ascenso meteórico del yoreño captó la atención de figuras influyentes en la comunidad deportiva hispana de Estados Unidos, logrando abrirse paso en el balompié profesional norteamericano. El futbolista militó en la estructura del North Carolina FC —actualmente dirigido por la leyenda hondureña Amado Guevara— y posteriormente firmó por el Charlotte Independence de la USL League One, al tiempo que se consagraba campeón de certámenes burocráticos de alto calibre como la Copa Mariachi y el torneo TST.

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La llegada de 'Nata' al balompié hondureño se gestó mediante una recomendación directa encabezada por los empresarios Ángel 'Tigre' Castro, Edwin Pedroza y el exfutbolista Carlos Perdomo. Las gestiones se canalizaron a través del director deportivo del Marathón, Mario Berríos, aprovechando la estrecha relación institucional mantenida con la directiva verdolaga desde la gestión del recordado expresidente Orinson Amaya (Q.D.D.G.).

Natanael Martínez comenzó a destacar en las ligas burocráticas de Estados Unidos y eso le valió para ser fichado por Marathón.

Natanael Martínez comenzó a destacar en las ligas burocráticas de Estados Unidos y eso le valió para ser fichado por Marathón.

Su incorporación al Monstruo Verde representó el cumplimiento de un anhelo personal para el futbolista, quien pasó de observar el certamen regional por televisión a enrolarse directamente en la alta competencia centroamericana. Su rendimiento en los entrenamientos y apariciones en el torneo local terminaron por convencer al cuerpo técnico de la H para darle una oportunidad en el plano internacional.

"Miraba la Copa Centroamericana desde mi casa y ahora es un sueño jugar este tipo de competencias. Estamos convencidos de que vamos a hacer un gran papel y a conseguir un gran resultado", confesó el polivalente futbolista sobre el impacto emocional que ha significado su meteórico ascenso profesional en los últimos meses.

Mario Berríos, Director Deportivo de Marathón, hizo la gestión para el fichaje de Natanael Martínez y ahora se ha convertido en la gran novedad en la Bicolor.

Mario Berríos, Director Deportivo de Marathón, hizo la gestión para el fichaje de Natanael Martínez y ahora se ha convertido en la gran novedad en la Bicolor.

Con el respaldo de los verdolagas y la confianza del seleccionado nacional, Natanael Martínez encara la gira por Oriente Medio con el objetivo de trascender, buscando demostrar que el talento cultivado en el fútbol burocrático estadounidense cuenta con la calidad suficiente para defender la camiseta nacional.

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Kelvin N. Coello
Kelvin N. Coello
Editor

Editor digital de Diario Deportivo DIEZ. En medios de comunicación desde 2007 con experiencia en coberturas de Selecciones Nacionales, Legionarios y Liga Nacional.

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