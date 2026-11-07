La dura realidad que vive Larissa Riquelme, novia del Mundial 2010: "Sin dinero"

Larissa Riquelme rompe el silencio sobre su crisis económica y lanza un desgarrador mensaje: “Muchos no tienen para comer”
Larissa Riquelme, recordada internacionalmente como ‘la novia del Mundial 2010’ de Sudáfrica, atraviesa un complicado momento económico debido a la crisis financiera que sacude a Paraguay. La modelo y presentadora de televisión reveló que también resultó afectada por la situación que ha golpeado a miles de ciudadanos de su país.
En una entrevista concedida al portal de noticias A24, Riquelme contó que buena parte de sus ahorros se encontraba depositada en Ueno Bank, entidad financiera que quedó en el centro de la polémica tras detectarse problemas en sus indicadores de solvencia.
El Banco Central del Paraguay detectó que el índice de solvencia de la institución, que contaba con aproximadamente 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. Esto ocurrió, según el organismo, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".
La situación derivó en un procedimiento de resolución o disolución que dejó los ahorros de numerosos clientes congelados y generó incertidumbre sobre el futuro de la entidad. Ueno Bank también tenía presencia en el deporte paraguayo, pues patrocinaba a equipos de fútbol, a la selección nacional y diferentes eventos internacionales.
El impacto de esta crisis también alcanzó directamente a Larissa, quien además de tener sus ahorros en la institución, trabajaba para VMedia, una empresa de comunicación vinculada al grupo empresarial relacionado con el banco.
La modelo no ocultó su preocupación al reconocer que una parte importante de su patrimonio, construido durante años de esfuerzo, quedó comprometida por esta situación. "Nueve años de mi sacrificio están en ese banco", expresó durante la entrevista.
Riquelme también manifestó su tristeza por las consecuencias sociales de la crisis y puso especial atención en las familias que atraviesan dificultades para conseguir alimentos y cubrir sus necesidades básicas.
"Lamento mucho lo que está pasando en mi país, que muchas familias estén tocando puertas para pedir un vaso de agua o un plato de comida. Casi son tres millones de personas que estamos prácticamente sin dinero", agregó la reconocida figura paraguaya.
Aunque explicó que dispone de otras fuentes de ingresos y mantiene una cuenta en otra entidad financiera, la presentadora dejó claro que la mayor parte de sus recursos estaba concentrada en Ueno Bank, por lo que las consecuencias económicas han sido importantes para ella.
"Estamos hablando de dinero que representa años de trabajo y planificación. En mi caso, también tengo una inversión y estoy esperando información oficial sobre los próximos pasos", señaló, dejando en evidencia la incertidumbre que todavía rodea sus recursos.
La situación también ha generado preocupación entre los trabajadores de las empresas vinculadas al grupo empresarial. De acuerdo con sus declaraciones, algunos empleados estarían analizando la posibilidad de emprender acciones judiciales ante la falta de certezas sobre su futuro laboral.
Antes de ofrecer sus declaraciones a A24, Larissa ya había utilizado sus redes sociales para expresar su solidaridad con los jubilados y empleados afectados por la crisis financiera. A través de Instagram, compartió un mensaje en el que reflejó el sufrimiento de quienes enfrentan dificultades para sostener a sus familias.
"Hoy mi corazón está con cada uno de mis compañeros y sus familias. Escuchar sus voces quebrarse por la incertidumbre y la preocupación de no saber cómo seguir adelante realmente me destroza el alma", escribió en su publicación.
Así, quien alcanzó la fama internacional durante el Mundial de Sudáfrica 2010 vuelve a ocupar los titulares, pero esta vez por una situación completamente diferente. Larissa Riquelme se sumó a las voces que exponen las consecuencias de la crisis paraguaya y reconoció que, detrás de su popularidad y trayectoria, también enfrenta las dificultades económicas que afectan a miles de compatriotas.