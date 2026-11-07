La dura realidad que vive Larissa Riquelme, novia del Mundial 2010: "Sin dinero"

El Banco Central del Paraguay detectó que el índice de solvencia de la institución, que contaba con aproximadamente 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. Esto ocurrió, según el organismo, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".