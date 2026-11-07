La respuesta de Javier López a Molina tras los no convocados de Motagua: "No hay debate"

El director técnico de Motagua, Javier López, salió en defensa de los futbolistas de su equipo que quedaron fuera de la última convocatoria de la Selección de Honduras. Tras los señalamientos de José Francisco Molina sobre el supuesto bajo rendimiento de los jugadores, el estratega marcó una clara diferencia entre lo que se vive en la Bicolor y el desempeño que muestran en el club. Aunque fue respetuoso con las decisiones del seleccionador, López defendió firmemente el trabajo de Clever Portillo, Luis Ortiz, Luis Vega y Búho Meléndez.

Sobre las críticas del cuerpo técnico nacional, el entrenador señaló que respeta la postura de la Federación, pero aseguró que la realidad dentro de Motagua es muy diferente: “Ese bajo rendimiento será en los entrenamientos y en los partidos de selección, bajo el criterio que ellos siguen. Ahí no hay debate, no hay discusión. Es como ellos lo han vivido con respecto a estos jugadores”. A su vez, destacó el crecimiento que han tenido los futbolistas con la camiseta azul: “La realidad es que con Motagua todos ellos han tenido un rendimiento, en general, extraordinario y creciendo”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El estratega fue especialmente positivo al referirse al nivel actual de Clever Portillo y del delantero Luis Ortiz, afirmando que atraviesan por un gran momento futbolístico: “A Portillo yo lo veo mejor que nunca. Luis Ortiz, para mí, está en su mejor momento desde que está en Motagua”. En cuanto al defensor Luis Vega, López explicó que su progreso actual es fruto de la constancia en los entrenamientos, algo que antes le costaba mantener por problemas físicos: “El año pasado apenas podía entrenar tres días seguidos. Esta temporada lleva agarrando un nivel de regularidad, primero en entrenamientos, para que luego lo pueda mostrar en competición”.

La exigencia para Buba López

El respaldo también abarcó al guardameta Buba López, aunque el técnico reconoció que el arquero debe pulir ciertos detalles puntuales que terminan afectando la calificación general de sus partidos: “En el tema de Buba siempre están esos pequeños detallitos de algún error que comete por partido que, evidentemente, lastran la valoración final”. Por ello, le mandó un mensaje enfocado en el crecimiento profesional: “Son cosas de las que él también tiene que ir aprendiendo para cerrar esos partidos redondos, que es lo que al final uno necesita, tanto en su club como en la selección”. Para finalizar, Javier López aclaró que la directiva de Motagua mantiene una excelente comunicación con la Fenafuth y negó categóricamente los rumores sobre una supuesta petición para limitar las convocatorias: “Nosotros no hemos solicitado absolutamente nada en ese sentido. A nosotros nos encanta que nos convoquen jugadores a selección”.