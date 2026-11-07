¡Sorpresa! Reconocido equipo de la Liga de Ascenso le dice adiós al fútbol catracho

¡Lamentable! Reconocido club anuncia su desaparición tras conflicto económico en la Liga Nacional de Ascenso. Esto comunicaron en redes sociales.
El fútbol hondureño recibió una noticia triste desde el litoral atlántico. Tela FC anunció oficialmente que no continuará participando en la Liga Nacional de Ascenso bajo su actual administración, poniendo fin a un proyecto que buscaba mantener vivo el balompié profesional en la ciudad.
La institución hizo pública su determinación mediante un comunicado dirigido a sus aficionados, patrocinadores y al pueblo teleño en general, donde confirmó que no seguirá financiando ni administrando al equipo de cara a los próximos campeonatos.
Desde entonces, los nuevos encargados asumieron el compromiso de mantener al equipo compitiendo en la segunda división del fútbol hondureño y evitar que la ciudad perdiera su representación en el campeonato de ascenso.
Durante tres torneos, la dirigencia aseguró haber destinado tiempo, trabajo y recursos económicos para sostener la institución, con la intención de fortalecer el proyecto y darle estabilidad deportiva a una ciudad identificada con el fútbol.
Uno de los esfuerzos más importantes de esta administración fue la inversión realizada en el estadio Alfredo León Gómez, donde se ejecutaron trabajos para instalar iluminación y mejorar las condiciones del recinto deportivo.
La directiva destacó que esta obra se realizó sin respaldo económico externo, apostando por ofrecer mejores instalaciones y contribuir al desarrollo del deporte en Tela, una inversión que formó parte de sus principales compromisos.
Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes para garantizar la permanencia del equipo. La dirigencia lamentó que la falta de apoyo financiero volviera a convertirse en el principal problema para sostener una institución que necesita del respaldo de diferentes sectores.
En su comunicado, los responsables de Tela FC también dejaron un mensaje sobre la importancia de que el fútbol de la ciudad no dependa exclusivamente del esfuerzo económico de una sola persona, sino que exista un compromiso colectivo.
Por esa razón, confirmaron que no continuarán al frente de la administración ni asumirán los gastos que representa mantener al equipo en la Liga de Ascenso, una determinación que marca el cierre de esta etapa dirigencial.
No obstante, la institución dejó abierta una posibilidad para que el proyecto deportivo pueda continuar. La categoría de Tela FC fue puesta oficialmente a la venta, con la esperanza de encontrar personas o inversionistas interesados en asumir las riendas del club.
La intención es que otro grupo pueda hacerse cargo de la franquicia y mantener al equipo compitiendo en la segunda división, evitando que Tela se quede sin representación en el fútbol nacional.
La noticia también fue compartida a través de las redes sociales del club, donde la dirigencia reiteró su agradecimiento a los patrocinadores, futbolistas, cuerpos técnicos y colaboradores que acompañaron el proyecto durante estos tres campeonatos.