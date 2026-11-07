¡Motagua se descalabra! Olimpia y Real España sonríen en la tabla de posiciones

Motagua perdió la gran oportunidad de escalar al segundo lugar de la tabla tras caer ante Lobos UPNFM. Este resultado lo dejó en el tercer lugar con 28 unidades. Olimpia es puntero con 32 unidades y una victoria lo dejaría a tiro de conseguir el título de las vueltas regulares. Real España es tercero con 28 puntos.

Marathón es cuarto lugar, pero podría escalar posiciones si logra un triunfo ante el complicado Choloma. Una de las grandes sorpresas es Estrella Roja, quien alcanzó la quinta plaza tras derrotar a Juticalpa FC.