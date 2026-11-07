Juticalpa vs Estrella Roja EN VIVO: Moreira evita la caída tras dispara de Delgadillo

Juticalpa y Estrella Roja están empatando sin goles por la jornada 14 del torneo Apertura de la Liga Nacional.
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ESTRELLA ROJA: 1- Víctor Moreira; 25- Elian Amador, 15- Joseph García, 3- Erick Rizo, 4- Selvin Licona; 23- Edilson Gómez, 11- Steven Bermudez, 12- Maikel García, 30- Cristian Cálix; 13- Óscar Rosales y 18- Nahuel Luna.
JUTICALPA FC: 35- Enrique Facussé; 12- Teófilo Casildo, 24- Loreto Barrios, 28- Axel Gómez, 27- Wisdom Quayé; 14- Kolton Kelly, 6- Carlos Róchez, 20- Roger Gonzáles, 30- Cristian Sacaza; 7- Cristian Altamirano y 19- Daniel Delgadillo.