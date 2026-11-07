El error arbitral en el gol de Olimpia, enojo de Olancho y la llamada de Samuel García

Esta fue la razón por la que se suspendió el partido y lo que Armando Castro hizo con los jugadores del Olimpia y Olancho
Los aficionados del Olimpia se hicieron sentir hoy en el Estadio Nacional en el partido ante Olancho FC.
Una bella madre disfrutó con su hijo el encuentro que se disputó este sábado en el Estadio Nacional.
¡BELLOS! Esta hermosa familia se mostró muy contenta con la cámara de Diez en la previa del inicio del partido frente a Olancho.
Jerry Bengtson, ex del Olimpia, visitó por primera vez el nacional para enfrentar a su antiguo equipo.
El máximo goleador de la Liga Nacional fue muy bien recibido por sus ex compañeros en el camerino blanco.
Michaell Chirinos volvió a tener una convocatoria con el Olimpia tras su lesión en la nariz. El partido pasado anotó en su regreso ante Choloma.
Los jugadores del Olancho FC y Olimpia se saludaron en el estadio Nacional.
ASÍ SALIÓ OLIMPIA: 22- Onan Rodríguez; 15- Kevin Guity, 4- Edwin Lobo, 2- Emanuel Hernández, 12- Cristian Canales; 14- Jack Baptiste, 20- Jamir Maldonado, 45- Bryan Cortés, 31- Nicolás Dibble; 7- Imanol Enríquez y 9- Jorge Benguché.
ASÍ SALIÓ OLANCHO: 29- Gerson Argueta; 33- Nelson Muñoz, 2- Óscar Almendárez, 22- Robertino Canavessio, 3- Juan Lasso, 24- Samuel Pozantes; 23- Juan Delgado, 17- Moisés Antúnez, 7- Diego Rodríguez, 8- Henry Gómez; 27- Jerry Bengtson.
Olimpia y Olancho se disputaron un partido vital. Los locales se juegan el liderato y los potros el entrar a aliguiilla.
En el minuto 7, le anularon un gol a Nicolás Dibble había marcado para Olimpia, pero Armando Castro señala falta de Bryan Cortés previo al gol del león.
Olancho FC tomó la manija de la pelota. Los Potros estaban ejecutando un partido muy serio en el Estadio Nacional.
Jorge Benguché no tuvo la mejor noche con el Olimpia y se fue en sequía
Samuel García, presidente del Olancho FC, se hizo presente en el estadio Nacional.
En el minuto 23, se vio una falta clara de Onan Rodríguez que empujó a Bengtson, pero el réferi no la señaló. No obstante, Olancho FC reclamó con tarjeta de FVS VAR, pero parece que se durmieron con la tarjeta.
En el segundo tiempo, Óscar Almendarez, de cabeza, pone a ganar a Potros. Benguché desvió la pelota en el testazo y Onan no pudo reaccionar.
Pero en el 83', una asistencia de Edwin Rodríguez desde la banda de la izquierda y Yustin Arboleda lo empata tras enorme cabezazo.
Sin embargo, Olancho FC reclamó revisión del FVS VAR luego de que Castros se equivocara en cobrar saque de banda a favor de Olimpia, que mediante ese error, la acción terminó en tanto del león.
Los Potros de Olancho no quisieron continuar y Armando Castro detuvo el partido en el minuto 83.
Samuel García llamó a sus asistentes y les pidió que no se reanudara el partido.
¡Al final el partido se terminó y no se sabe con que marcador finalizó!
Samuel García estaba muy molesto con la decisión arbitral de Armando Castro.