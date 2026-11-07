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El error arbitral en el gol de Olimpia, enojo de Olancho y la llamada de Samuel García

Esta fue la razón por la que se suspendió el partido y lo que Armando Castro hizo con los jugadores del Olimpia y Olancho

07 de noviembre de 2026 a las 21:03
El error arbitral en el gol de Olimpia, enojo de Olancho y la llamada de Samuel García
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Esta fue la razón por la que se suspendió el partido y lo que Armando Castro hizo con los jugadores del Olimpia y Olancho
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Los aficionados del Olimpia se hicieron sentir hoy en el Estadio Nacional en el partido ante Olancho FC.
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Una bella madre disfrutó con su hijo el encuentro que se disputó este sábado en el Estadio Nacional.
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¡BELLOS! Esta hermosa familia se mostró muy contenta con la cámara de Diez en la previa del inicio del partido frente a Olancho.
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Jerry Bengtson, ex del Olimpia, visitó por primera vez el nacional para enfrentar a su antiguo equipo.
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El máximo goleador de la Liga Nacional fue muy bien recibido por sus ex compañeros en el camerino blanco.
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Michaell Chirinos volvió a tener una convocatoria con el Olimpia tras su lesión en la nariz. El partido pasado anotó en su regreso ante Choloma.
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Los jugadores del Olancho FC y Olimpia se saludaron en el estadio Nacional.
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ASÍ SALIÓ OLIMPIA: 22- Onan Rodríguez; 15- Kevin Guity, 4- Edwin Lobo, 2- Emanuel Hernández, 12- Cristian Canales; 14- Jack Baptiste, 20- Jamir Maldonado, 45- Bryan Cortés, 31- Nicolás Dibble; 7- Imanol Enríquez y 9- Jorge Benguché.
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ASÍ SALIÓ OLANCHO: 29- Gerson Argueta; 33- Nelson Muñoz, 2- Óscar Almendárez, 22- Robertino Canavessio, 3- Juan Lasso, 24- Samuel Pozantes; 23- Juan Delgado, 17- Moisés Antúnez, 7- Diego Rodríguez, 8- Henry Gómez; 27- Jerry Bengtson.
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Olimpia y Olancho se disputaron un partido vital. Los locales se juegan el liderato y los potros el entrar a aliguiilla.
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En el minuto 7, le anularon un gol a Nicolás Dibble había marcado para Olimpia, pero Armando Castro señala falta de Bryan Cortés previo al gol del león.
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Olancho FC tomó la manija de la pelota. Los Potros estaban ejecutando un partido muy serio en el Estadio Nacional.
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Jorge Benguché no tuvo la mejor noche con el Olimpia y se fue en sequía
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Samuel García, presidente del Olancho FC, se hizo presente en el estadio Nacional.
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En el minuto 23, se vio una falta clara de Onan Rodríguez que empujó a Bengtson, pero el réferi no la señaló. No obstante, Olancho FC reclamó con tarjeta de FVS VAR, pero parece que se durmieron con la tarjeta.
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En el segundo tiempo, Óscar Almendarez, de cabeza, pone a ganar a Potros. Benguché desvió la pelota en el testazo y Onan no pudo reaccionar.
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Pero en el 83', una asistencia de Edwin Rodríguez desde la banda de la izquierda y Yustin Arboleda lo empata tras enorme cabezazo.
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Sin embargo, Olancho FC reclamó revisión del FVS VAR luego de que Castros se equivocara en cobrar saque de banda a favor de Olimpia, que mediante ese error, la acción terminó en tanto del león.
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Los Potros de Olancho no quisieron continuar y Armando Castro detuvo el partido en el minuto 83.
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Samuel García llamó a sus asistentes y les pidió que no se reanudara el partido.
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¡Al final el partido se terminó y no se sabe con que marcador finalizó!
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Samuel García estaba muy molesto con la decisión arbitral de Armando Castro.
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