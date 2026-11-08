Prensa tras el escándalo en el Olimpia-Olancho: "Vergüenza, bochorno completo; vulgaridad"

Lo que dicen los medios y periodistas de Honduras tras el escándalo que tuvo el partido Olimpia ante Olancho en el Estadio Nacional (1-1). El encuentro se suspendió debido a una fuerte polémica arbitral y la negativa de la visita a continuar el juego luego de que el árbitro convalidó un gol a favor de los albos que se originó en un saque de banda que los jugadores y cuerpo técnico de Potros reclamaban que era a su favor.