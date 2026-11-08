Prensa tras el escándalo en el Olimpia-Olancho: "Vergüenza, bochorno completo; vulgaridad"

Lo que dicen los medios y periodistas de Honduras tras el escándalo que tuvo el partido Olimpia ante Olancho en el Estadio Nacional (1-1). El encuentro se suspendió debido a una fuerte polémica arbitral y la negativa de la visita a continuar el juego luego de que el árbitro convalidó un gol a favor de los albos que se originó en un saque de banda que los jugadores y cuerpo técnico de Potros reclamaban que era a su favor.
"¡Un verdadero bochorno!", calificó el periodista de Diario La Prensa, Heber Betancourth.
Mario Figueroa, periodista de Diario Diez: "FIFA debería vetar para siempre esta liga mediocre. ¿Y así quieren que los aficionados regresen a los estadios? ¡Es una tremenda vulgaridad el fútbol hondureño!".
Jafeth Moreno, periodista de Diario Diez: "Los constantes fallos de los árbitros deben ser castigados y más cuando son los clubes quienes pagan".
Radio América: "¡Insólito y con el FVS! Árbitros suspenden el partido tras reclamo de Potros por polémica gol de Olimpia".
La tapa de FOX luego del escándalo en el Estadio Nacional con la suspensión del Olimpia vs. Olancho.
"Potros no aceptó y el partido ante Olimpia no pudo concluir. El equipo olanchano se puso en rebeldía tras error arbitral en saque de banda previo al gol de Olimpia", expuso el reportero Bebeto Flores.
ESPN publicó que fue "¡de locos lo que pasó en el fútbol hondureño!" y adelanta que este lunes la Liga Nacional ofrecerá un comunicado para determinar el resultaado del partido.
La publicación de ESPN luego del polémico final del encuentro donde el árbitro Armando Castro decidió suspenderlo por un fuerte reclamo del Olancho FC.
Diario La Prensa: "Árbitros se retiran y queda en suspenso el duelo Olancho vs. Olimpia".
"Artífices de la muerte del fútbol de Honduras", aseguró el periodista Gustavo Roca, señalando que Armando Castro volvió a estar "metido en una polémica mayúscula". Sostiene que los silbantes también "matan el balompié catracho".
La reacción del periodista Oscar Funes, afirmando que los dirigentes de la Liga Nacional "tienen tanto trabajo que hacer". "Que alguien le avise a la gente de Olancho que han detenido un partido sin razón alguna. No es serio. Y que poco carácter del árbitro", añadió.
Daniel Otero, presidente de Marathón, fue contundente tras el escándalo en la capital: "Me solidarizo completamente con el Olancho FC. ¡Ya basta!".
"¡Vamos a ser vergüenza mundial, señores! Armando Castro suspende el partido Olimpia vs. Olancho sin saber el marcador final. Olancho se retiró, no volvió tras el gol de Olimpia. ¡Qué vergüenza", lanzó el periodista de Diario Diez, Johan Raudales.
Walter García, periodista de Diario Diez: "Y después preguntan por qué la gente no llega al estadio. Somos un chiste como liga".
Carlos Prono dijo que fue "otro capítulo bochornoso en nuestra disque liga profesional. Más de 20' suspendido el partido. Nadie piensa en la gente que llegó a un ver un partido y se con la incertidubmbre del resultado final".
La reportera Erika Williams: "Bochorno completo, este partido deja retratado al fútbol hondureño. De errores, llamadas, tiempo infinito y niñerías: duelo suspendido".
German Alvarado, periodista de Diario La Prensa, explica que el error fue de la cuarteta arbitral y que "en el FVS no se puede ir a revisar un saque de banda aunque la acción termine en gol". "No se puede estar revisando con la tecnología cada saque de banda", agrega.
"Sin pistola están asaltando a Potros", aseguró el periodista Kelvon Coello. "Si la Liga es mala, estas acciones son terribles. Bien Potros en mantener la rebeldía, pero será difícil competir así", apunta.
El periodista Johan Rauldales también recordó una frase reciente que soltó Eduardo Espinel, técnico de Olimpia.
"¿Todo bien?", fue la publicación del Olancho FC luego de que el partido fuese suspendido con el marcador 1-1.
"Vaya vergüenza y ridículo. Seguimos tocando fondo", expresó el comunicador Víctor Bustillo.