Samuel García denuncia apuestas de hasta 1.5 millones en goleada de Olimpia

Samuel García, presidente de Olancho FC, lanzó fuertes acusaciones sobre supuestas apuestas relacionadas con el partido entre Olimpia y Juticalpa FC, que terminó con una contundente victoria de los albos por 8-0. La controversia surgió luego de que García denunciara que se habrían realizado apuestas de hasta un millón y medio de lempiras a que los 'Canecheros' perdería por cinco o más goles de diferencia. El dirigente aseguró que esta situación refleja los problemas de corrupción que, según él, afectan al fútbol nacional.

"Yo hace unos días denuncié corrupción. Por algo no hemos ido a cuatro mundiales, porque hay corrupción y hay apuestas. Miren, voy a denunciar públicamente que el partido Juticalpa contra Olimpia hubo apuestas de hasta un millón y medio donde Juticalpa perdía por más de cinco goles", manifestó el presidente de los Potros. Las declaraciones tomaron todavía más fuerza cuando un periodista le consultó si tenía pruebas para respaldar sus señalamientos. García respondió con otra pregunta: "Ahora le voy a preguntar a usted, ¿hay casas de apuestas en Honduras? Bueno...". El resultado del encuentro aumentó la controversia, pues Olimpia terminó goleando 8-0 a Juticalpa FC, justamente por una diferencia superior a los cinco tantos mencionados por García. No obstante, el marcador por sí solo no demuestra que haya existido manipulación o amaño del partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE