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Samuel García denuncia apuestas de hasta 1.5 millones en goleada de Olimpia

El presidente de Olancho FC sacudió al fútbol hondureño al denunciar supuestas apuestas millonarias en la goleada 8-0 de Olimpia sobre Juticalpa.

Samuel García denuncia apuestas de hasta 1.5 millones en goleada de Olimpia

El presidente de Olancho FC ha destapado una polémica sobre las apuestas deportivas en la Liga Nacional.
10 de noviembre de 2026 a las 11:35

Samuel García, presidente de Olancho FC, lanzó fuertes acusaciones sobre supuestas apuestas relacionadas con el partido entre Olimpia y Juticalpa FC, que terminó con una contundente victoria de los albos por 8-0.

La controversia surgió luego de que García denunciara que se habrían realizado apuestas de hasta un millón y medio de lempiras a que los 'Canecheros' perdería por cinco o más goles de diferencia. El dirigente aseguró que esta situación refleja los problemas de corrupción que, según él, afectan al fútbol nacional.

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"Yo hace unos días denuncié corrupción. Por algo no hemos ido a cuatro mundiales, porque hay corrupción y hay apuestas. Miren, voy a denunciar públicamente que el partido Juticalpa contra Olimpia hubo apuestas de hasta un millón y medio donde Juticalpa perdía por más de cinco goles", manifestó el presidente de los Potros.

Las declaraciones tomaron todavía más fuerza cuando un periodista le consultó si tenía pruebas para respaldar sus señalamientos. García respondió con otra pregunta: "Ahora le voy a preguntar a usted, ¿hay casas de apuestas en Honduras? Bueno...".

El resultado del encuentro aumentó la controversia, pues Olimpia terminó goleando 8-0 a Juticalpa FC, justamente por una diferencia superior a los cinco tantos mencionados por García. No obstante, el marcador por sí solo no demuestra que haya existido manipulación o amaño del partido.

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Hasta el momento, el conjunto olanchano no se ha pronunciado sobre las acusaciones del dirigente de Potros, mientras que Olimpia tampoco ha emitido una respuesta oficial. Ahora, la expectativa está puesta en si Samuel García presentará las pruebas que respalden una denuncia que vuelve a sacudir al fútbol hondureño.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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