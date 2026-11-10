Liga Nacional responde a la denuncia de Samuel García: "Tiene que presentar pruebas"

Herrera dejó claro que la Liga Nacional tiene la obligación de investigar cualquier señalamiento de esta naturaleza, aunque no cuenta con las facultades disciplinarias para imponer sanciones por este tipo de conductas: "Tenemos que separar varios puntos... la Liga Nacional sí está obligada a investigar la denuncia que ha hecho Samuel García referente a alguna situación de algún amaño de partidos, y ese tema sí se atacó a profundidad", manifestó.

El presidente de la Liga Nacional , Jorge Herrera , se pronunció sobre las polémicas declaraciones de Samuel García , presidente de Olancho FC , relacionadas con presuntos amaños de partidos en el fútbol hondureño.

En ese sentido, explicó que se solicitó a las personas involucradas presentar (entre ellas Samuel García) las pruebas y los detalles de los hechos denunciados, con el propósito de documentar cada señalamiento y trasladar la información a las autoridades correspondientes: "Tiene que presentar la prueba y la narración de los hechos que ellos puedan tener en cada una de las actuaciones que son denunciadas... para que esta informe y luego al Ministerio Público para que haga las investigaciones en caso de que proceda", expresó.

El presidente de la Liga Nacional también señaló que los requerimientos de información no se limitan a las declaraciones de Samuel García, ya que existen otros señalamientos relacionados con diferentes equipos. Por esa razón, indicó que se sigue el mismo procedimiento para todos los involucrados.

Otro de los puntos abordados por Herrera fue el trabajo preventivo que realizan en coordinación con las casas de apuestas, con el objetivo de identificar posibles movimientos irregulares que puedan advertir sobre situaciones sospechosas en los encuentros del campeonato.

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Durante su participación en el programa Ante la Afición de Deportes TVC, el dirigente aseguró que se realizaron consultas para conocer si existían alertas relacionadas con los partidos señalados, pero la respuesta recibida fue negativa: "Nosotros preguntamos y pedimos alguna información a ver si había alguna alarma en las casas de apuestas y no la encontramos... nos dijeron que no había ninguna alarma porque las casas de apuestas cuando tienen alguna información de una posibilidad como la denunciada, inmediatamente generan una alarma y cancelan las apuestas sobre esos hechos, pero en este caso no hubo ninguna alarma", explicó.