Cambio de formato: así se jugará la liguilla del Apertura 2026 en Liga Nacional

Ya solo restan dos jornadas para que finalicen las vueltas regulares del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional y los invitados a la fiesta grandes aún no están definidos. El campeonato tendrá una pausa por la fecha FIFA de noviembre, donde la Selección de Honduras afrontará dos partidos amistosos en Medio Oriente, y los clubes tendrán tiempo para reacondicionarse.

El único que tiene un panorama más claro es Olimpia. Si lo declaran ganador del juego ante Olancho FC, resultado que está a la espera de la decisión de la Comisión de Disciplina, será el ganador de las vueltas porque llegaría a 35 puntos y con una diferencia de goles muy alta. Real España, Marathón y Motagua tendrán una lucha férrea por quedarse con la segunda plaza que da una clasificación directa a semifinales. El clásico sampedrano de la fecha 15 serán trascendental para las aspiraciones de ambos equipos. Clubes como Estrella Roja, Lobos, Olancho FC y Génesis intentarán colarse al repechaje, mientras que Choloma e Independiente ya ven casi imposible clasificar por lo que deberán arrancar la mayor cantidad de puntos para alejarse de la zona roja donde están Platense y Juticalpa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

SISTEMA DE LIGUILLA

Las bases del torneo cambiaron, las triangulares son cosa del pasado y dan lugar a los repechajes y semifinales. El primer y segundo lugar de la tabla de posiciones tendrán su boleto directo a las semifinales del certamen.