  1. Liga Nacional

Ya estaba suspendido: las consecuencias que tendrá el Olimpia-Olancho FC

Los Potros abandaron el partido luego de que Olimpia anotara el empate y Armando Castro explicara que no podía revisar una acción de saque de banda.

Ya estaba suspendido: las consecuencias que tendrá el Olimpia-Olancho FC

El Olancho FC, por orden de la junta directiva, determinó retirarse del terreno de juego tras el empate de Olimpia.

09 de noviembre de 2026 a las 16:20

El Olimpia-Olancho FC marcó uno de los episodios más polémicos en los últimos años de la Liga Nacional. El duelo finalizó al minuto 82 porque los jugadores de Potros tomaron la decisión de retirarse del terreno de las acciones tras el tanto merengue que alteró los ánimos de los jugadores.

El equipo arbitral se equivocó en un saque de banda y minutos después llegó el gol de los albos. Los visitantes pidieron la revisión, pero esto no sucedió.

El árbitro Armando Castro explicó en el acta que esa solicitud no podía atenderse mediante el FVS, ya que el chequeo de un saque de banda no está contemplada dentro de las situaciones que permite el protocolo.

El referí tuvo que detener el partido por más de 20 minutos para convencer y explicar a los pamperos el porqué de la decisión, pero el capitán Óscar Almendarez, bajo orden de la junta directiva comandada por Samuel García, quien estaba en uno de los palcos del estadio Nacional Chelato Uclés, comunicó que se iban.

La Comisión de Disciplina será la encargada de determinar las consecuencias de este bochornoso acto. De acuerdo con el reglamento, el árbitro central tiene la potestad de finalizar el juego del minuto 80 en adelante y, según describe el acta, Olancho FC se retiró.

Esto bajo decretos significa que Olimpia ganó el partido por un marcador de 3-0 y la entidad disciplinaria se orientará en base a lo documentado por Armando Castro. Una multa económica ejemplar también será parte del escarmiento a los Potros.

El presidente del equipo olanchaho, Samuel García, ya se encuentra bajo suspensión por seis meses gracias a actitudes que no corresponden al comportamiento de una cabeza de institución, y su castigo puede incrementar en tiempo y rigor, como por ejemplo, no ingresar a ningún estadio donde se juegue Liga Nacional.

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El árbitro Armando Castro explicó en el acta que esa solicitud no podía atenderse mediante el FVS, ya que el chequeo de un saque de banda no está contemplada dentro de las situaciones que permite el protocolo.

El referí tuvo que detener el partido por más de 20 minutos para convencer y explicar a los pamperos el porqué de la decisión, pero el capitán Óscar Almendarez, bajo orden de la junta directiva comandada por Samuel García, quien estaba en uno de los palcos del estadio Nacional Chelato Uclés, comunicó que se iban.

La Comisión de Disciplina será la encargada de determinar las consecuencias de este bochornoso acto. De acuerdo con el reglamento, el árbitro central tiene la potestad de finalizar el juego del minuto 80 en adelante y, según describe el acta, Olancho FC se retiró.

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Esto bajo decretos significa que Olimpia ganó el partido por un marcador de 3-0 y la entidad disciplinaria se orientará en base a lo documentado por Armando Castro. Una multa económica ejemplar también será parte del escarmiento a los Potros.

El presidente del equipo olanchaho, Samuel García, ya se encuentra bajo suspensión por seis meses gracias a actitudes que no corresponden al comportamiento de una cabeza de institución, y su castigo puede incrementar en tiempo y rigor, como por ejemplo, no ingresar a ningún estadio donde se juegue Liga Nacional.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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