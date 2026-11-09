Ya estaba suspendido: las consecuencias que tendrá el Olimpia-Olancho FC

El Olimpia-Olancho FC marcó uno de los episodios más polémicos en los últimos años de la Liga Nacional. El duelo finalizó al minuto 82 porque los jugadores de Potros tomaron la decisión de retirarse del terreno de las acciones tras el tanto merengue que alteró los ánimos de los jugadores.

El equipo arbitral se equivocó en un saque de banda y minutos después llegó el gol de los albos. Los visitantes pidieron la revisión, pero esto no sucedió.

El árbitro Armando Castro explicó en el acta que esa solicitud no podía atenderse mediante el FVS, ya que el chequeo de un saque de banda no está contemplada dentro de las situaciones que permite el protocolo.

El referí tuvo que detener el partido por más de 20 minutos para convencer y explicar a los pamperos el porqué de la decisión, pero el capitán Óscar Almendarez, bajo orden de la junta directiva comandada por Samuel García, quien estaba en uno de los palcos del estadio Nacional Chelato Uclés, comunicó que se iban.

La Comisión de Disciplina será la encargada de determinar las consecuencias de este bochornoso acto. De acuerdo con el reglamento, el árbitro central tiene la potestad de finalizar el juego del minuto 80 en adelante y, según describe el acta, Olancho FC se retiró.

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Esto bajo decretos significa que Olimpia ganó el partido por un marcador de 3-0 y la entidad disciplinaria se orientará en base a lo documentado por Armando Castro. Una multa económica ejemplar también será parte del escarmiento a los Potros.

El presidente del equipo olanchaho, Samuel García, ya se encuentra bajo suspensión por seis meses gracias a actitudes que no corresponden al comportamiento de una cabeza de institución, y su castigo puede incrementar en tiempo y rigor, como por ejemplo, no ingresar a ningún estadio donde se juegue Liga Nacional.