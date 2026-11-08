¿Qué les dijo Samuel García? Asistente del Olancho habló de la polémica ante Olimpia

El ayudante del entrenador argentino Mauro De Giobbi , que vio la tarjeta roja debido a sus airados reclamos al silbante Armando Castro tras el gol de los albos, expresó que los Potros querían seguir jugando porque estaban haciendo un "partidazo", pero lamenta que hayan tomado esa decisión por una acción en la que se sintieron muy perjudicados.

Maynor Lobo , asistente técnico del Olancho FC , fue el encargado de atender la rueda de prensa luego del partido contra Olimpia que terminó suspendido 1-1 en el tablero por una polémica decisión arbitral.

Sensaciones tras la suspensión del partido

"Nos sentimos un poco tristes, frustrados, muy impotentes por todo lo que sucedió en el partido. Creo que estábamos haciendo un gran trabajo como equipo, como institución y lamentamos que de esta manera hayamos terminado o cerrado el juego".

¿Cuáles fueron las indicaciones del presidente Samuel García?

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"Las indicaciones, independientemente de lo que diga el presidente.... obviamente respetamos todas sus decisiones, toda la dirección. Nosotros queríamos jugar, no estamos para cuestionar las declaraciones del presidente Samuel, sino que nosotros queríamos jugar, pero lamentablemente de esta manera no lo pudimos hacer".

Hace poco se dice que nuestra liga no es profesional y hoy retirando un equipo, ¿qué opinión le merecen a ustedes que sacaron el equipo?

"Es un tema muy delicado. Ahora, lo que sí puedo decirles es que Potros ha estado trabajando bien, tuvimos un muy buen partido. Queríamos cerrarlo de la mejor manera y lamentamos que por decisiones de esta manera que yo no necesito mencionarlas porque ustedes las vieron. No poder revisar un gol, si la regla está de que un gol se debe revisar. Anteriormente Marathón-Independiente pasaron casi tres minutos y se volvió a revisar la jugada. En el primer tiempo también una jugada que le hicieron falta a Diego, se tuvo que revisar y que cerrando el partido no hayan tomado la decisión ellos de volverla a revisar. Lo lamentamos, venimos a hacer nuestro trabajo con mucho esfuerzo y que las cosas hayan terminado así".