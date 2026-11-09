Suazo se metió en la polémica del Olimpia-Olancho y coincide con Espinel: "No puede existir"

El exdelantero catracho, con pasado olimpista, abordó la situación durante el programa Equipo F Centroamérica de ESPN, señalando que este tipo de incidentes reflejan el atraso que sufren las ligas locales frente a la evolución del balompié internacional.

David Suazo se metió en la polémica y expresó su inconformidad tras el partido entre Olimpia y Olancho FC que fue suspendido 1-1 en la capital, manifestando de manera contundente que nuestro fútbol dio una "imagen bastante mala"."

Suazo recalcó que las problemáticas administrativas y arbitrales dañan gravemente la reputación del fútbol hondureño, sin mencionar que le dio un poco de razón al entrenador Eduardo Espinel cuando expresó hace unas semanas que se sentía en una liga amateur.

"Las imágenes son de verdad feas, que no tienen que existir. Cuando dice Espinel, el técnico de Olimpia, que parecemos una liga amateur... la verdad que dimos una imagen muy mala de lo que es la liga", declaró.

"Esto no puede existir, porque encerró mucho, encerró la falta de preparación, falta de conocimiento de las reglas, hasta también le faltamos el respeto al árbitro, porque cuántas veces no pueden tener equivocaciones los árbitros, que las hemos visto", añadió.

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Suazo sostuvo que "esta equivocación es muy parecida a otras que hemos visto, pero la verdad que esto fue muy leve y no dependía de ese fallo, que alegaron un poquito todos los jugadores. No dependió ni el gol, porque el gol fue más allá de lo que se está alegando".