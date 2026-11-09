Suazo se metió en la polémica del Olimpia-Olancho y coincide con Espinel: "No puede existir"

David Suazo se metió en la polémica y expresó su inconformidad tras el partido entre Olimpia y Olancho FC que fue suspendido 1-1 en la capital, manifestando de manera contundente que nuestro fútbol dio una "imagen bastante mala"."
El exdelantero catracho, con pasado olimpista, abordó la situación durante el programa Equipo F Centroamérica de ESPN, señalando que este tipo de incidentes reflejan el atraso que sufren las ligas locales frente a la evolución del balompié internacional.
Suazo recalcó que las problemáticas administrativas y arbitrales dañan gravemente la reputación del fútbol hondureño, sin mencionar que le dio un poco de razón al entrenador Eduardo Espinel cuando expresó hace unas semanas que se sentía en una liga amateur.
"Las imágenes son de verdad feas, que no tienen que existir. Cuando dice Espinel, el técnico de Olimpia, que parecemos una liga amateur... la verdad que dimos una imagen muy mala de lo que es la liga", declaró.
"Esto no puede existir, porque encerró mucho, encerró la falta de preparación, falta de conocimiento de las reglas, hasta también le faltamos el respeto al árbitro, porque cuántas veces no pueden tener equivocaciones los árbitros, que las hemos visto", añadió.
Suazo sostuvo que "esta equivocación es muy parecida a otras que hemos visto, pero la verdad que esto fue muy leve y no dependía de ese fallo, que alegaron un poquito todos los jugadores. No dependió ni el gol, porque el gol fue más allá de lo que se está alegando".
Para finalizar, el 'Rey David' considera que los Potros ya perdieron los tres puntos por lo que contempla el reglamento. "Ya ha perdido 0-3 a favor de Olimpia, porque realmente lo que vi es que Olancho no quería seguir jugando al fútbol".
Según el Artículo 31 del Código Disciplinario, de confirmarse el procedimiento, el club olanchano perderá el partido sobre la mesa con un marcador de 3-0 en favor de Olimpia, otorgándole los tres puntos al cuadro melenudo, salvo que este ya tuviera una diferencia de goles superior.
Además, podría recibir una sanción de unos 60,000 lempiras. En casos graves contempla exclusión de la competencia.