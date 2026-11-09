Olancho FC rompe el silencio: duro comunicado tras polémica ante Olimpia

El Olancho FC ha emitido un extenso y enérgico comunicado oficial en el que desglosa detalladamente las razones de su inconformidad tras el escandaloso partido disputado el pasado sábado en el Estadio Nacional frente al Olimpia (1-1, suspendido). La junta directiva de los Potros rompió el silencio para fijar una postura institucional firme, denunciando una serie de decisiones arbitrales y situaciones que, a su criterio, condicionaron directamente el desarrollo del juego y deben ser investigadas por los órganos competentes del fútbol hondureño.

En el primer apartado de su reclamo, la dirigencia del equipo olanchano denunció una anomalía administrativa previa al pitazo inicial. Según expone el documento, se había notificado formalmente la designación de Selvin Brown como miembro de la cuarteta arbitral para el compromiso. Sin embargo, al momento de arrancar el encuentro, apareció en su lugar Belkin Flores sin que existiera una notificación o justificación previa hacia la institución olanchana. El malestar deportivo comenzó a materializarse formalmente a partir del minuto 23 de la primera mitad. El Olancho FC asegura que en esa acción el guardameta Onan Rodríguez empujó al delantero Jerry Bengtson dentro del área chica, una infracción que debió sancionarse como penal a favor de los Potros. A pesar de que el plantel visitante solicitó formalmente la revisión de la jugada a través del sistema FVS, la reclamación fue completamente ignorada por el cuerpo arbitral, comandado por el central Armando Castro. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

EL GOL QUE LO CAMBIÓ TODO

La tensión alcanzó su punto máximo en el tramo final del encuentro, específicamente al minuto 81, en una jugada que cambió el rumbo del marcador. El comunicado señala con precisión un error de los jueces al conceder un saque de banda a favor del Olimpia cuando la posesión correspondía legítimamente al Olancho FC. De esta polémica decisión nació la secuencia ofensiva que terminó en el empate 1-1 anotado por Yustin Arboleda. Dos minutos más tarde, la desesperación se apoderó de la delegación olanchana ante la rotunda negativa de Armando Castro de revisar la jugada previa al gol mediante el FVS. Ante este escenario, el club ha exigido formalmente a la Comisión Nacional de Arbitraje una evaluación técnica, exhaustiva y objetiva sobre las actuaciones de los jueces y la correcta aplicación del protocolo de video durante todo el accidentado encuentro.