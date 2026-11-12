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Concacaf sorprende a Said Martínez: la decisión que han tomado con el hondureño

El hondureño ha recibido la buena noticia que será el juez central de un partido de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Concacaf sorprende a Said Martínez: la decisión que han tomado con el hondureño

El árbitro hondureño arbitrará un partido de la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League.
12 de noviembre de 2026 a las 17:26

Buenas noticias para el arbitraje hondureño al tener a tres catrachos en la cuarteta arbitral para el partido entre México y Jamaica por la vuelta de cuartos de Nations League de la Concacaf.

En esta designación destaca al árbitro central Said Martínez, quien tendrá nuevamente una gran responsabilidad en un partido del área de Concacaf y quien ha levantado su perfil tras su gran trabajo en el Mundial United 2026.

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Nos solo Martínez ha sido elegido para este encuentro, también aparece Walter López y Christian Ramírez, quienes tendrán la función de asistentes o también conocidos como 'líneas'.

De esta manera, Concacaf vuelve a depositar su confianza en el talento arbitral hondureño para un compromiso de alta exigencia, tomando en cuenta la importancia que representa esta eliminatoria para ambas selecciones nacionales.

La cuarteta arbitral estará completada por el panameño Oliver Ameth Vergara Rodríguez, quien ejercerá como cuarto árbitro y acompañará a los tres representantes de Honduras en el desarrollo del partido.

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El encuentro entre México y Jamaica está programado para el próximo martes 17 de noviembre de 2026, a partir de las 8:30 de la noche, en el Estadio BBVA, escenario donde se disputará este compromiso correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Liga de Naciones.

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Redacción web
Gian Carlo Castañeda

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