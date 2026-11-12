Concacaf sorprende a Said Martínez: la decisión que han tomado con el hondureño

Buenas noticias para el arbitraje hondureño al tener a tres catrachos en la cuarteta arbitral para el partido entre México y Jamaica por la vuelta de cuartos de Nations League de la Concacaf. En esta designación destaca al árbitro central Said Martínez, quien tendrá nuevamente una gran responsabilidad en un partido del área de Concacaf y quien ha levantado su perfil tras su gran trabajo en el Mundial United 2026.

Nos solo Martínez ha sido elegido para este encuentro, también aparece Walter López y Christian Ramírez, quienes tendrán la función de asistentes o también conocidos como 'líneas'. De esta manera, Concacaf vuelve a depositar su confianza en el talento arbitral hondureño para un compromiso de alta exigencia, tomando en cuenta la importancia que representa esta eliminatoria para ambas selecciones nacionales. La cuarteta arbitral estará completada por el panameño Oliver Ameth Vergara Rodríguez, quien ejercerá como cuarto árbitro y acompañará a los tres representantes de Honduras en el desarrollo del partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE