¡Dos dudas ante Emiratos! Así sería el 11 titular de la Selección de Honduras

ATENCIÓN: Así sería el 11 titular de Honduras ante Emiratos Árabes Unidos. Molina tiene dos dudas y este es el 11 titular que se perfila para el primer amistoso en Medio Oriente.
PORTERO: Édrick Menjívar será el guardián titular de Honduras para enfrentar a Emiratos Árabes Unidos este viernes 13 de noviembre.
DEFENSA: Nata Martínez apunta a ser el titular de Honduras ante Emiratos. "Talacha" fue una de las revelaciones en la convocatoria de la Bicolor. No obstante, el Sub-17 Kevin Pérez podría tener minutos en esa zona del campo.
DEFENSA: Denil Maldonado es uno de los capitanes de la Bicolor y se encuentra en óptimas condiciones para encarar el amistoso ante Emiratos.
DEFENSA: Giancarlo Sacaza, de gran nivel con Motagua, sería el defensa central con Denil Maldonado ante el conjunto árabe.
DEFENSA: El lateral zurdo sería de Joseph Rosales, uno de los jugadores con mayor experiencia con la Bicolor Hondureña.
VOLANTE: Deiby Flores sería el "5" de la Bicolor Hondureña para enfrentar al conjunto árabe. Flores ha tenido actuaciones destacadas en los últimos partidos.
VOLANTE: Jonathan Rubio está convocado por José Francisco Molina y apunta a ser uno de los volantes de la Bicolor Nacional.
VOLANTE: Alejandro Reyes es el otro creativo que tiene la Bicolor Hondureña. El futbolista del Motagua se ha adaptado al sistema del entrenador José Molina.
DELANTERO: Keyrol Figueroa es el candidato para ser el centro delantero de la Bicolor ante Emiratos Árabes Unidos. Keyrol ya suma 4 goles con el Port Vale de Inglaterra.
DELANTERO: Luis Enrique Palma es uno de los nuevos líderes de la Selección Nacional. El "Bicho" ha mantenido el ritmo de juego y no ha tenido lesiones en los últimos meses.
OPCIONES: Mike Arana, que ha sido la sensación en los últimos partidos con Real España, se perfila para sumar minutos ante Emiratos.
OPCIONES: Rigoberto Rivas podría marcar un punto de inflexión en la Selección de Honduras. El legionario catracho podría arrancar como lateral derecho o atacante por derecha ante una posible baja de Dereck Moncada.
OPCIONES: Luego de sufrir una lesión y no estar en la última convocatoria de Honduras, Darlin Mencía es una de las opciones por el costado izquierdo.
OPCIONES: Edwin Rodríguez no es indiscutible en el 11 de Honduras y sería uno de los recambios de La Ha ante Emiratos Árabes.
OPCIONES: Kevin Pérez es la otra opción en el lateral derecho de la Bicolor. El Sub-17 podría sorprender en la alineación de Molina. Pertenece al Génesis FC.
OPCIONES: Erick Puerto ha sido indiscutible en las convocatorias de Honduras ante Emiratos Árabes Unidos.
OPCIONES: Alenis Vargas nuevamente recibió la convocatoria de José Francisco Molina, para enfrentar a Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.