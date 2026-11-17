Dereck Moncada reafirmó su gran momento goleador al marcar el segundo tanto de la Selección de Honduras en el partido amistoso frente a Kuwait. En el duelo disputado este martes en el Estadio Al-Sadaqua Walsalam de Ciudad de Kuwait, el joven atacante aprovechó una oportunidad sobre el minuto 38 para ampliar la ventaja de la Bicolor por 2-0 en el primer tiempo.

La anotación de Moncada llegó para darle tranquilidad y contundencia al planteamiento ofensivo del técnico José Molina. La gran jugada arrancó con un control de Mike Arana por la banda derecha. La joya de Real España decidió encarar hacia adentro, luego tocó para Dereck, que pasó de tacón para Roberto Osorto y el mediocampista aurinegro le devolvió la pared a Moncada para que definiera con un zurdazo. Minutos antes, Joseph Rosales había abierto el marcador con un potente remate de zurda tras una asistencia de Edwin Rodríguez, dejando el escenario listo para que el delantero del FC Lugano pusiera su firma en el marcador antes del descanso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE