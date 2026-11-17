¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL HONDURAS VS KUWAIT! 22': 21': ¡OTRO ATAQUE DE HONDURAS! Mike Arana saca un zurdazo en medio de cuatro marcas y la esférica se eleva por encima del arco de Kuwait.



17': PERDONÓ HONDURAS: Luis Palma gana la línea de fondo y manda un centro sensacional en el segundo palo para Dereck Moncada que no pudo meter el balón en la red. La pelota pegó en la red exterior.



14': Honduras domina el partido sobre Kuwait, pero no puede hacer daño en el tramo del conjunto asiático.

11': HONDURAS GANA UN TIRO DE ESQUINA: Mike Arana se desprendió por el costado derecho y Honduras gana un tiro de esquina. 6': ¡SE SALVÓ HONDURAS! Joseph Rosales perdió la marca por la derecha, Kuwait ganó un cabezazo, pero Menjívar atajó sensacional la portería de Honduras. La pelota se fue al tiro de esquina.



4': ¡UFFFFFFFFFFFF! Muy cerca Mike Arana de abrir la lata. La Bicolor generó una acción en los linderos del área, pero Mike Arana no pudo disparar.



1': ATENCIÓN: Rigo Rivas pierde la marca cerca del área y los locales ganan un tiro de esquina peligroso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE 1': ¡COMIENZA EL PARTIDO ENTRE HONDURAS VS KUWAIT!

ATENCIÓN: La Bicolor termina el calentamiento previo al amistoso ante Kuwait en el Medio Oriente. ATENCIÓN: José Molina hizo tres cambios con respecto al último 11 de Honduras. Hoy estarán Edwin Rodríguez, Mike Arana y Roberto Osorto. ASÍ SALE HONDURAS: 1- Édrick Menjívar; 8- Joseph Rosales, 3- Julián Martínez, 2- Denil Maldonado, 7- Rigo Rivas; 16- Edwin Rodríguez, 14- Alejandro Reyes, 10- Luis Palma, 23- Roberto Osorto; 17- Dereck Moncada y 24- Mike Arana.

ASÍ SALE KUWAIT: Saud Al-Jenaei, Hamoud Al-Sanousi, Abdulaziz Mehran, Khaled Sabah, Waleed Saad, Abdullah Al-Ghanim, Mahdi Dashti, Nasser Faleh, Eid Al-Rashidi, Youssef Nasser, Moaz Al-Enezi ATENCIÓN: La Bicolor viene de perder 3-1 ante Emiratos Árabes Unidos en el penúltimo amistoso de La H en el Medio Oriente.



ATENCIÓN: En breve les compartiremos el 11 titular de Honduras ante su similar de Kuwait. José Molina podría hacer varios cambios en la alineación titular.



ATENCIÓN: Honduras se instala en el Al-Sadaqua Walsalam Stadium de Kuwait. La Bicolor busca cerrar con triunfo el año 2026. La Selección Nacional de Honduras afronta este martes 17 de noviembre de 2026 su último compromiso de la gira de preparación por Medio Oriente, cuando se mida a Kuwait con el objetivo de cerrar el año futbolístico con una victoria y dejar atrás las dudas que dejó su presentación anterior. La Bicolor, dirigida por el entrenador español José Francisco Molina, llega a este encuentro después de caer frente a Emiratos Árabes Unidos en su primer amistoso de la gira. Ahora, el combinado catracho tendrá una nueva oportunidad para mostrar una mejor versión, afianzar la idea táctica del seleccionador y recuperar sensaciones positivas de cara a sus próximos desafíos internacionales.

La delegación hondureña arribó completa a territorio kuwaití la mañana del domingo 15 de noviembre y desde entonces ha trabajado en las últimas sesiones de entrenamiento para preparar el enfrentamiento. El cuerpo técnico buscará aprovechar este segundo compromiso para evaluar el rendimiento del equipo y ajustar los detalles que dejaron aspectos por mejorar en el duelo anterior. El encuentro sufrió una modificación en su horario original debido a un ajuste realizado por los organizadores locales. Finalmente, el pitazo inicial está programado para las 10:30 de la mañana, hora de Honduras, equivalente a las 7:30 de la noche en Kuwait.

El escenario del compromiso será el Al-Sadaqua Walsalam Stadium, recinto deportivo ubicado en la Ciudad de Kuwait. El inmueble tiene capacidad para aproximadamente 21,500 espectadores y es utilizado habitualmente por el club Kazma SC y la selección nacional kuwaití. El enfrentamiento también tendrá un ingrediente especial, ya que representará el primer duelo entre las selecciones mayores de Honduras y Kuwait, de acuerdo con los antecedentes señalados para este compromiso. Ambos combinados buscarán imponer sus condiciones en un partido que servirá para continuar evaluando sus respectivos proyectos deportivos.

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