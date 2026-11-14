Honduras le da vuelta a la página: el itinerario de la 'H' en su viaje a Kuwait

La Selección de Honduras que comanda el español José Francisco Molina no tiene tiempo para estar lamentándose y ya piensa en su segundo compromiso en esta gira por Medio Oriente. La Bicolor se enfrentará a Kuwait después de sufrir una derrota 3-1 ante Emiratos Árabes Unidos, resultado que dejó más dudas en la zona baja de los de Molina.

El combinado catracho tendrá una nueva oportunidad para mostrar una mejor versión y corregir los errores que quedaron evidenciados en su primera presentación ahora ante una selección de menor nivel en cuanto a la tabla del Ranking FIFA, 134. Sin embargo, el encuentro ante Kuwait también tendrá una modificación en su programación. Tal y como sucedió con el primer amistoso, el horario sufrió un cambio y ahora el compromiso se disputará a las 10:30 de la mañana, hora de Honduras. De acuerdo con la planificación del equipo, la delegación hondureña emprenderá su viaje este sábado a las 10:00 de la noche, hora de Honduras, lo que corresponde a las 8:00 de la mañana del domingo en Kuwait, destino al que se trasladará para preparar el siguiente desafío. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE