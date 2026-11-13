Emiratos Árabes castiga los errores defensivos de Honduras y se lleva el triunfo

La Selección de Honduras sufrió una derrota ante Emiratos Árabes Unidos en su duelo amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. La Bicolor cayó en territorio asiático en un partido marcado por las desconcentraciones defensivas, que terminaron costándole caro al equipo catracho. El conjunto hondureño mostró dificultades para contener los ataques del rival y cometió errores en momentos determinantes, especialmente en la última línea, donde las desatenciones permitieron que los locales encontraran el camino al gol.

El primer tanto llegó al minuto 32. Rubén Filipe ejecutó una falta desde el costado izquierdo y Khalifa Al Hammadi apareció completamente libre de marca dentro del área para conectar un cabezazo y vencer la portería de Edrick Menjívar. Honduras intentó reaccionar, pero le costó generar peligro con claridad. Keyrol Figueroa tuvo una oportunidad importante al minuto 24, cuando logró escaparse de cara a portería; sin embargo, decidió frenar su avance y retroceder el balón, desperdiciando una ocasión prometedora. En el complemento, las fallas defensivas volvieron a pasar factura. Apenas al minuto 48, Ali Saleh filtró un gran pase para Bruno de Oliveira, quien recibió completamente solo dentro del área después de ganarle la espalda a Julián Martínez y definió para ampliar la ventaja de Emiratos Árabes Unidos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La respuesta de Honduras no tardó en llegar. Al minuto 51, David Ruiz encontró a Jonathan Rubio con una gran asistencia y el futbolista del Petro de Luanda quedó frente a la portería para definir con calidad y marcar el descuento de la Bicolor. El gol le dio algo de vida al equipo catracho, que buscó acercarse en el marcador y tuvo algunas aproximaciones. Alenis Vargas y Luis Palma intentaron generar peligro, mientras que Edrick Menjívar también tuvo que intervenir para evitar que los locales ampliaran su ventaja.