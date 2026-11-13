Gol de Honduras: así fue el pase quirúrgico de Ruiz en el gol de Jonathan Rubio

Honduras reaccionó cuando más se le necesitaba. Jonathan Rubio fue el encargado de anotar el 2-1 para la 'H' en el partido amistoso que se está disputando en el Mohammed Bin Zayed Stadium, Abu Dabi. La selección catracha comenzó perdiendo el segundo tiempo tras el gol de cabeza Khalifa Al Hammadi en el minuto 33. Denil Maldonado y Julián Martínez, la pareja de central de este partido, perdieron sus marcas y dejaron solo al defensor que aprovechó para poner el 1-0.

En el inicio del segundo tiempo, Emiratos Árabes Unidos volvió a golpear a Honduras con gol de Bruno tras gran pase de Ali Saleh.

Sin embarggo, cuatro minutos después la Selección de Honduras encontró en una combinación de calidad y precisión la oportunidad perfecta para meterse nuevamente en el partido.



David Ruiz se encargó de protagonizar una formidable asistencia en profundidad, enviando un pase espectacular que dejó a Rubio en una posición ideal para atacar el espacio y buscar la portería rival.

El volante que juega en Angola leyó perfectamente la jugada, aceleró su carrera y se internó en el área rival, donde no dudó a la hora de definir. Con un remate de zurda y de punta, Jonathan Rubio conectó el balón con determinación y lo envió directamente al fondo de las redes, desatando la celebración de los futbolistas catrachos.

La acción tuvo todos los ingredientes de una gran anotación: la visión de David Ruiz para filtrar el pase, el desmarque de Rubio para ganarle la posición a la defensa y una definición rápida que sorprendió al guardameta de Emiratos Árabes Unidos.