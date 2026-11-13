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Perdieron las marcas: así fue el gol de Emiratos Árabes Unidos ante Honduras

Los locales se pusieron arriba en el marcador tras una jugada a balón parado

13 de noviembre de 2026 a las 08:45

¡Mal comienzo para la H! Emiratos Árabes Unidos está derrotando a Honduras en su primer amistoso por el Medio Oriente.

El equipo de José Francisco Molina recibió un duro golpe al minuto 33’ tras una jugada a balón parado que le terminó costando caro a la 'H'.

Honduras comete tres errores defensivos y cae ante Emiratos Árabes en amistoso

Rigoberto Rivas fue quien cometió la falta en el costado izquierdo y Ruca Amaral fue el encargado de ejecutar el tiro libre que terminó anotando de cabeza Khalifa Al Hammadi.

Denil Maldonado y Julián Martínez, la pareja de central de este partido, perdieron sus marcas y dejaron solo al defensor que aprovechó para poner el 1-0.

Honduras tendrá 45 minutos para poder empatar o darle vuelta a un encuentro que está muy lento por parte de ambas selecciones

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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