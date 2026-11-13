EN VIVO: Honduras busca dar el golpe ante Emiratos Árabes en un duelo amistoso

La Selección de Honduras se encuentra en Medio Oriente para enfrentar a Emiratos Árabes Unidos en un duelo amistoso por la fecha FIFA de noviembre, como partido de preparación de cara a marzo, cuando buscará su clasificación a la Copa Oro 2027 por la vía del repechaje, luego de quedar eliminada de la Liga de Naciones de Concacaf.
-- MINUTO A MINUTO:
7:00 AM - ¡LOS JUGADORES LLEGAN AL MOHAMMED BIN ZAYED PARA DISPUTAR EL AMISTOSO!
6:45 AM - ¡LA CAMISETA DE LA H YA SE ENCUENTRA EN ABU DABI!
-- ALINEACIONES DEL PARTIDO:
HONDURAS: *por confirmar
EMIRATOS ÁRABES: *por confirmar
-- FICHA DEL PARTIDO:
Partido: Emiratos Árabes Unidos vs. Honduras.
Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.
Hora: 8:15 de la mañana, hora de Honduras.
Transmisión en vivo: Deportes TVC.
Cobertura digital: Diario DIEZ ofrecerá el minuto a minuto con las principales incidencias del encuentro.