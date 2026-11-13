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EN VIVO: Honduras busca dar el golpe ante Emiratos Árabes en un duelo amistoso

La Bicolor enfrenta a Emiratos Árabes Unidos en duelo amistoso por la fecha FIFA de noviembre para prepararse para el repechaje de la Copa Oro 2027.

EN VIVO: Honduras busca dar el golpe ante Emiratos Árabes en un duelo amistoso

Honduras y Emiratos Árabes se ven las caras en un duelo amistoso de la fecha FIFA de noviembre.
13 de noviembre de 2026 a las 06:37

La Selección de Honduras se encuentra en Medio Oriente para enfrentar a Emiratos Árabes Unidos en un duelo amistoso por la fecha FIFA de noviembre, como partido de preparación de cara a marzo, cuando buscará su clasificación a la Copa Oro 2027 por la vía del repechaje, luego de quedar eliminada de la Liga de Naciones de Concacaf.

-- MINUTO A MINUTO:

7:00 AM - ¡LOS JUGADORES LLEGAN AL MOHAMMED BIN ZAYED PARA DISPUTAR EL AMISTOSO!

6:45 AM - ¡LA CAMISETA DE LA H YA SE ENCUENTRA EN ABU DABI!

-- ALINEACIONES DEL PARTIDO:

HONDURAS: *por confirmar

EMIRATOS ÁRABES: *por confirmar

-- FICHA DEL PARTIDO:

Partido: Emiratos Árabes Unidos vs. Honduras.

Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

Hora: 8:15 de la mañana, hora de Honduras.

Transmisión en vivo: Deportes TVC.

Cobertura digital: Diario DIEZ ofrecerá el minuto a minuto con las principales incidencias del encuentro.

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Christian Vindel
Christian Vindel
Periodista

Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ desde 2024, especializado en las noticias del fútbol nacional e internacional.

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