Honduras: rival, hora y cuándo vuelve a jugar la 'H' tras la derrota ante Emiratos Árabes

La Selección Nacional de Honduras ya tiene definido su próximo compromiso internacional después de enfrentar este viernes 13 de noviembre a Emiratos Árabes Unidos, en un partido amistoso disputado como parte de su gira por Medio Oriente. La Bicolor cayó 3-1 ante el combinado emiratí, en un encuentro donde los asiáticos consiguieron ganar con goles de Khalifa Al Hammadi, Bruno y Mohammed Almansoori, mientras que el equipo hondureño logró descontar por medio de Jonatahn Rubio al minuto 52. Ahora, el conjunto nacional tendrá una nueva oportunidad para mostrar una mejor versión.

El siguiente desafío de Honduras será frente a Kuwait, selección que recibirá al equipo catracho el próximo martes 17 de noviembre. Será el segundo y último encuentro de la gira asiática programada para esta fecha FIFA. El compromiso se disputará en Kuwait City, capital de ese país, específicamente en el estadio Al-Sadaqua Walsalam, escenario donde la selección hondureña buscará conseguir un resultado positivo en condición de visitante. El partido está programado para las 10:00 de la mañana, hora de Honduras, por lo que los aficionados catrachos tendrán la oportunidad de acompañar a la Bicolor desde temprano en este nuevo desafío internacional. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Después de la derrota frente a Emiratos Árabes Unidos, la selección dirigida por José Francisco Molina buscará corregir los errores mostrados en su primer compromis, mejorar su funcionamiento colectivo y aprovechar este segundo amistoso para continuar evaluando el rendimiento de sus futbolistas.

En cuanto a la transmisión televisiva, los aficionados podrán seguir el encuentro ante Kuwait a través de Deportes TVC. De esta manera, Honduras cerrará su actividad de noviembre con dos compromisos en territorio asiático. El objetivo será terminar la gira con mejores sensaciones y sacar conclusiones importantes de cara a los próximos retos de la Selección Nacional.

Rival, hora y canal donde ver el próximo partido de Honduras