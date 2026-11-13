Cambio de horario para el partido de Honduras frente a Kuwait

La Selección de Honduras continúa con su preparación de cara al segundo partido de su gira por Medio Oriente, donde buscará recuperarse de la derrota que sufrió este viernes frente a Emiratos Árabes Unidos. La Bicolor tendrá como próximo rival a Kuwait, en un encuentro que marcará el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia.

El equipo dirigido por José Francisco Molina intentará cerrar esta fecha FIFA con un resultado positivo después de las dudas que dejó en su presentación anterior. Una de las novedades relacionadas con este partido es el cambio en el horario. El compromiso estaba programado inicialmente para las 9:30 AM (hora de Honduras), pero finalmente se disputará a las 10:30 AM del próximo martes 17 de noviembre. El encuentro tendrá como escenario el Al-Sadaqua Walsalam Stadium, ubicado en la Ciudad de Kuwait. Este recinto deportivo tiene capacidad para aproximadamente 21,500 aficionados y es utilizado habitualmente por el Kazma SC y la selección nacional de ese país. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En el ranking de la FIFA, Kuwait ocupa la posición 133, mientras que Honduras se encuentra en el puesto 67. La diferencia en la clasificación representa otro ingrediente para un partido en el que la selección catracha buscará mostrar una mejor versión.

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