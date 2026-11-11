Wilson Palacios lanza un dardo a Kervin Arriaga: "Te conocen por la Selección"

Uno de los temas más llamativos fue su opinión sobre la decisión de Kervin Arriaga de no atender el llamado de la Bicolor por motivos personales. Palacios reconoció que el mediocampista tendrá sus razones, pero no escondió su desacuerdo: "Cuando uno está en el extranjero, no nos equivoquemos, no es solamente por los equipos. A uno lo conocen internacionalmente por la Selección, no por los clubes", sentenció. Y fue todavía más contundente al recordar su propia trayectoria: "Yo nunca le dije que no a la Selección".

"El proceso anterior del profesor Reinaldo Rueda fue un fracaso porque no clasificamos al Mundial", sin rodeos y con una postura crítica, Wilson Palacios analizó el presente y el futuro de la Selección de Honduras , en una entrevista realizada para la clase de Periodismo Deportivo de la UNAH-Campus Cortés, impartida por el catedrático Luis Andrés Cruz.

El exvolante hondureño también puso la mirada en el talento joven de la Liga Nacional y mencionó a dos futbolistas que despiertan su interés: Nixon Cruz , de Real España y Jefryn Macías , de Motagua. Sobre Cruz, incluso destacó una característica particular de su personalidad y pidió paciencia para su crecimiento futbolístico. "En los equipos siempre tiene que haber un jugador rebelde", expresó. Palacios también dejó otros análisis sobre Olimpia, Vida, Victoria, el arbitraje de la Liga Nacional, la generación mundialista de Honduras y sus experiencias junto a figuras como Gareth Bale y Luka Modric.

¿Ha seguido la Liga Nacional en las últimas semanas? Este fin de semana, por ejemplo, Olancho FC se retiró del campo y no terminó de jugar ante Olimpia. ¿Cree que esto le abona al fútbol hondureño y cómo nos deja internacionalmente este tipo de situaciones? Miren, esto no es algo que esté pasando solamente ahora, sino que viene desde hace muchos años. La verdad es que el fútbol ha decaído muchísimo en la Liga Nacional. Ha caído bastante y en vez de evolucionar, vamos para atrás. Esa es la verdad. Todas las ligas de nuestro alrededor, de nuestra confederación, han evolucionado, mientras nosotros seguimos estancados. Me acuerdo de que hace poco entrevisté a un compañero mío, Edgar Álvarez y él dijo que es falta de talento. Yo creo que sí, que es falta de talento, pero también dijo que los hondureños creemos en nosotros mismos.

¿Cómo valora usted el último proceso de la Selección y este nuevo proceso? ¿Qué ha podido observar de estas etapas que se han dado en la Selección Nacional? El proceso anterior del profesor Reinaldo Rueda fue un fracaso porque no clasificamos al Mundial. La verdad es que no nos dejó muy bien parados a nivel internacional ni a nivel local. Este proceso pienso que hay que acompañarlo, como le dije, pero también hay que exigirle, porque tenemos una sequía de 12 años sin ir a un Mundial. Nosotros necesitamos regresar a una Copa del Mundo. Tuvimos dos clasificaciones seguidas, en 2010 y 2014. También hay que recordar que no clasificamos en 2018 con el profesor Pinto y tampoco en 2022 con el profesor Coito, después de que Bolillo Gómez asumiera la Selección. Ya tenemos tres eliminatorias en las que no clasificamos. Hay mucha diferencia entre aquellas eliminatorias de 2010 y 2014 y estas tres últimas en las que nos hemos quedado fuera. Yo pienso que no hemos clasificado porque no hubo esa evolución de jugadores que teníamos en aquellas dos eliminatorias. Nosotros contábamos con una camada de futbolistas como la generación de 2002, que nos clasificó a los mundiales de 2002 y 2006, en Corea y Alemania. Los que veníamos detrás de ellos tuvimos la oportunidad de contar con jugadores experimentados que nos ayudaron, como jóvenes, a evolucionar y entender cómo son las eliminatorias. Eso es lo que siento que nos ha faltado ahora. A la mayoría de los jugadores experimentados de la generación de 2014 los apartaron. El único que quedó fue Maynor Figueroa y con uno no se puede. Es muy difícil transmitir toda la experiencia de dos mundiales y de esos recorridos mundialistas para que los jóvenes puedan actuar con ese conocimiento.

¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades.

¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades.

¿Qué opina del nuevo proceso de la Selección de Honduras con el español José Francisco Molina? Es un proceso y yo creo que hay que acompañarlo, pero siempre exigirlo. Vamos a ver en el futuro si la Selección clasifica al Mundial, porque la idea es esa. El objetivo es clasificar a un Mundial. Obviamente, es un proceso y los procesos son largos, pero esperamos que este proceso salga bien y deje un buen resultado.

¿Puede compartir alguna anécdota de su etapa con Gareth Bale y Luka Modric? ¿Qué aprendió de ellos antes de que se convirtieran en figuras mundiales con el Real Madrid y sus respectivas selecciones?



La anécdota que más me ha sorprendido es la de Gareth Bale. ¿Por qué? Porque antes no jugaba, era suplente, pero él nunca dejó de esforzarse, nunca dejó de entrenar y nunca dejó de perseguir su sueño, que era ser titular del Tottenham. Cuando tuvo la oportunidad de ser titular, recuerdo que fue contra el Inter de Milán en la Champions League. A partir de ahí, cuando aprovechó esa oportunidad, ya no soltó su puesto. Esa es la anécdota que siempre cuento y que siempre se tiene que tener presente: uno tiene que entrenar y estar listo cuando llegue la oportunidad y cuando la tenga, no soltarla.

Usted es originario de La Ceiba. ¿Qué opina de la situación de los dos equipos de esa ciudad, Vida y Victoria, que actualmente están en la Liga de Ascenso y tienen posibilidades de regresar a la máxima categoría? ¿Mantiene contacto con alguno de los dos clubes?



La verdad es que es triste que en La Ceiba no tengamos equipos en la Liga Nacional, porque durante muchos años siempre los hemos tenido. También estoy feliz porque ambos están en la fase final de la segunda división y tienen la posibilidad de ascender. Por esa parte me alegra. Es triste también porque La Ceiba es una de las ciudades deportivas que ha sacado muchos jugadores de la costa norte, pero ahora han salido pocos. La verdad es que por esa parte me siento un poco triste. Sin embargo, siento que ahora están trabajando muy bien en Vida y Victoria y esperamos que tengamos un equipo en la Liga Nacional.

¿Qué consejo de su papá sigue llevando en su vida fuera de las canchas?



El consejo de mi papá es ser humilde. La humildad le abre a uno las puertas y las fronteras. Hay que tener siempre los pies sobre la tierra y no creerse más que los demás. La verdad es que esa frase y ese consejo de mi papá siempre los voy a llevar eternamente.

¿Cree que la humildad es algo que les hace falta a los nuevos jugadores convocados a la Selección? Muchos tienen un puesto en grandes ligas del extranjero. ¿Considera que algunos sienten que no necesitan dar su máximo rendimiento cuando son llamados a la H?



Sí, yo pienso que sí, pero eso es normal en los jugadores. Te hablo por mi caso, porque hubo un momento en el que uno también se siente un poco agrandado. Lo más importante son las personas que tienes a tu alrededor, las que conviven contigo, las que te bajan y te ponen los pies sobre la tierra. Pienso que eso es lo más importante, porque en los jugadores siempre va a haber alguien que se suba un poco. Siempre considero que es normal, pero hay que tener personas alrededor que convivan contigo y que te ayuden a no salirte de la línea, que cuando te salgas, te hagan regresar.

¿Qué opina de la decisión de Kervin Arriaga de no ser convocado a la Selección por motivos personales?



Se le puede entender porque sus razones tendrá, pero no comparto esa decisión, porque uno siempre quiere estar en la Selección. Uno siempre quiere luchar por su H. Cuando uno está en el extranjero, no nos equivoquemos, no es solamente por los equipos. A uno lo conocen internacionalmente por la Selección, no por los clubes. Para mí, que fui jugador, la Selección es lo máximo. Yo nunca le dije que no a la Selección, porque para mí eso es lo más importante. Uno siempre tiene que venir como sea.

¿Qué opina de que algunos jugadores de Olimpia no estén saliendo al extranjero? ¿Considera que el equipo mantiene retenidos a sus mejores futbolistas?



Históricamente, Olimpia siempre mantiene a sus buenos jugadores, aunque a veces los suelta y otras veces no. Yo pienso que uno también tiene que soñar y siempre debe perseguir sus sueños. Los sueños se cumplen, pero hay que hacerlo con esfuerzo y obviamente, con Dios. Uno siempre tiene que encomendarse a Dios, pero el esfuerzo también es muy importante. Hay jugadores que dicen: "Yo voy a jugar en Europa", y terminan llegando. Pero también hay otros que dicen que necesitan regresar a Honduras. Entonces, ahí ya están poniendo algo negativo en su sueño de salir al extranjero. Si el sueño de uno es irse a Europa y después regresar, puede ser difícil. Uno tiene que mantener claro lo que quiere conseguir.

Cuando ustedes, los jugadores de aquella generación que estuvo en los procesos de los mundiales de 2010 y 2014, se reúnen para compartir recuerdos, ¿de qué conversan y qué comentan sobre el actual rendimiento de la Selección Nacional?



Miren, cuando nosotros nos reunimos, a veces nos invitan a jugar partidos y otras veces nos juntamos por nuestra cuenta. Hablamos de nuestras vivencias, de nuestras familias y obviamente, también comentamos algunas situaciones del fútbol, porque, aunque uno no quiera, siempre está pendiente de la Selección. Yo he comentado que a veces hace falta compromiso, ganas y actitud. Para mí, eso es lo que está faltando: ganas, compromiso y actitud. Podemos perder, pero lo importante es mantener la actitud.

¿Considera que cuando la Selección está pasando por malos momentos es cuando los futbolistas deben demostrar su capacidad y destacar?



Sí, obviamente. Cuando la Selección está mal, ahí es donde sale el problema. Tomando en cuenta que en la pasada eliminatoria Honduras no tuvo como rivales a México, Estados Unidos y Canadá, pero que ahora volverá a enfrentarlos, además de selecciones como Costa Rica, Haití, Curazao y Surinam, ¿cómo visualiza el reto de clasificar al Mundial de 2030? Hay contradicciones, porque se puede ver más difícil clasificar ahora que en la eliminatoria anterior, que supuestamente era más fácil. Pero los hondureños somos así. A nosotros nos gusta lo difícil. Somos raros, porque lo fácil lo tenemos ahí y lo dejamos pasar. Lo difícil es lo que nos gusta.

¿Qué opinión le merece la polémica arbitral en el partido de Olimpia y el hecho de que los árbitros no hayan querido utilizar el FVS para revisar una jugada?



La verdad es que está mal, porque para eso son esas herramientas, para que vayan a revisar y visualizar las jugadas en las cámaras. Siento que Olimpia no tiene nada que ver con eso. Los responsables son los árbitros y pienso que fue más responsabilidad de ellos por no ir a revisar la jugada.