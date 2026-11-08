Honduras en el Medio Oriente: rivales, fecha, hora y canal que transmitirá los partidos

La Selección Nacional de Honduras ya está en camino a Medio Oriente. Este domingo, la delegación catracha, bajo la dirección del entrenador español José Francisco Molina, emprendió su viaje para afrontar dos compromisos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. El equipo nacional viajó inicialmente con los futbolistas que militan en el ámbito local, mientras que los legionarios convocados se incorporarán directamente en Medio Oriente para completar el grupo y comenzar la preparación de ambos encuentros.



La 'H' salió este domingo con Edrick Menjívar, Edwin Rodríguez, Giancarlo Sacaza, Alejandro Reyes, Natanael Martínez, Roberto Osorto, Enrique Facussé, Clinton Bennet y Alex Güity. El vuelo sale a las 12:50 p.m rumbo a Miami (harán escala) y se tiene previsto llegar a Abu Dabi (Emiratos) a las 10:00 p.m

La Bicolor tendrá su primera prueba el viernes 13 de noviembre frente a Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dabi. El encuentro está programado para las 10:45 de la mañana, hora de Honduras, en el Mohammed Bin Zayed Stadium. Posteriormente, el martes 17 de noviembre, Honduras enfrentará a Kuwait en Kuwait City, a las 10:00 de la mañana, hora catracha, en el Al-Sadaqua Walsalam Stadium. ​​​​​​​Ambos partidos se podrán ver por Deportes TVC.



¿POR QUÉ HONDURAS DISPUTARÁ ESTOS AMISTOSOS?

La Selección Nacional no logró clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026, después de quedar eliminada en la fase de grupos. Por esa razón, estos dos compromisos en Medio Oriente serán partidos amistosos y servirán para mantener la actividad internacional durante la fecha FIFA de noviembre. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Además, la gira será importante para que José Francisco Molina continúe desarrollando su proyecto, evalúe alternativas y trabaje en el funcionamiento colectivo de la Bicolor de cara a los próximos desafíos oficiales.

Honduras también tendrá en el horizonte la fase preliminar rumbo a la Copa Oro 2027, programada para marzo del próximo año. La H buscará aprovechar esta experiencia internacional para seguir construyendo un equipo competitivo bajo la conducción del entrenador español.

CONVOCATORIA DE HONDURAS FECHA FIFA DE NOVIEMBRE