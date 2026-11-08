Honduras en el Medio Oriente: rivales, fecha, hora y canal que transmitirá los partidos

La Selección Nacional de Honduras ya está en camino a Medio Oriente. Este domingo, la delegación catracha, bajo la dirección del entrenador español José Francisco Molina, emprendió su viaje para afrontar dos compromisos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre.
El equipo nacional viajó inicialmente con los futbolistas que militan en el ámbito local, mientras que los legionarios convocados se incorporarán directamente en Medio Oriente para completar el grupo y comenzar la preparación de ambos encuentros.
La 'H' salió este domingo con Edrick Menjívar, Edwin Rodríguez, Giancarlo Sacaza, Alejandro Reyes, Natanael Martínez, Roberto Osorto, Enrique Facussé, Clinton Bennet y Alex Güity. El vuelo sale a las 12:50 p.m rumbo a Miami (harán escala) y se tiene previsto llegar a Abu Dabi (Emiratos) a las 10:00 p.m
La Bicolor tendrá su primera prueba el viernes 13 de noviembre frente a Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dabi. El encuentro está programado para las 10:45 de la mañana, hora de Honduras, en el Mohammed Bin Zayed Stadium.
Posteriormente, el martes 17 de noviembre, Honduras enfrentará a Kuwait en Kuwait City, a las 10:00 de la mañana, hora catracha, en el Al-Sadaqua Walsalam Stadium. Ambos partidos se podrán ver por Deportes TVC.
¿POR QUÉ HONDURAS DISPUTARÁ ESTOS AMISTOSOS?
La Selección Nacional no logró clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026, después de quedar eliminada en la fase de grupos. Por esa razón, estos dos compromisos en Medio Oriente serán partidos amistosos y servirán para mantener la actividad internacional durante la fecha FIFA de noviembre.
Además, la gira será importante para que José Francisco Molina continúe desarrollando su proyecto, evalúe alternativas y trabaje en el funcionamiento colectivo de la Bicolor de cara a los próximos desafíos oficiales.
Honduras también tendrá en el horizonte la fase preliminar rumbo a la Copa Oro 2027, programada para marzo del próximo año.
La H buscará aprovechar esta experiencia internacional para seguir construyendo un equipo competitivo bajo la conducción del entrenador español.
CONVOCATORIA DE HONDURAS FECHA FIFA DE NOVIEMBRE
El pasado 2 de noviembre, el seleccionador nacional anunció su convocatoria para esta gira internacional, con una combinación de futbolistas de la Liga Nacional y legionarios.
PORTEROS
Edrick Menjívar — CD Olimpia
Alex Güity — Lobos UPNFM
Enrique Facussé — Juticalpa FC
DEFENSAS
Denil Maldonado — Rubin Kazan
Giancarlo Sacaza — FC Motagua
Kevin Pérez — Génesis PN
Julián Martínez — FC Alverca
Darlin Mencía — Montevideo
Clinton Bennett — CD Olimpia
Nathanael Martínez — Marathón
Joseph Rosales — Austin FC
Kevin Gyamfi — RCD Espanyol
MEDIOCAMPISTAS
Diego Matute — Celta de Vigo
David Ruiz — New York Red Bulls
Alejandro Reyes — FC Motagua
Edwin Rodríguez — CD Olimpia
Luis Palma — Lech Poznań
Deiby Flores — Luanda
Jonathan Rubio — Luanda
Roberto Osorto --Real España
DELANTEROS
Dereck Moncada — FC Lugano
Keyrol Figueroa — Port Vale FC
Erick Puerto — BATE Borisov
Rigoberto Rivas — Kocaelispor
Alenis Vargas — Manisa FK
Mike Arana — Real España