Roberto Osorto sobre su llamado a la 'H' y se ilusiona: "Desde hace tiempo lo vengo soñando"

La Selección de Honduras viaja este domingo rumbo al Medio Oriente para afrontar los dos partidos amistosos de la fecha FIFA de noviembre contra Emiratos Árabes Unidos (13) y Kuwait (17).

Antes de partir junto con sus compañeros y cuerpo técnico, el mediocampista Roberto Osorto habló con los medios sobre esta oportunidad que se le presentó de formar parte de la Bicolor.

Cabe recordar que el jugador de Real España fue convocado de emergencia por el técnico José Francisco Molina en sustitución del delantero Bryan Róchez, quien quedó fuera de la lista por trámites y un impase con su residencia en Portugal.

Sobre cómo afronta este nuevo reto en su carrera, Osorto expresó que "con mucha responsabilidad, felicidad y orgullo por el trabajo que he venido haciendo. Voy a dar lo mejor de mí, si se me da la oportunidad (de jugar). Ya estar aquí... soy un privilegiado. Aprovechar y agradecer".

El volante de 20 años expicó que intentará "ser constante. Este torneo en la Liga se me han dado más minutos comparado a los otros. Ser constante con ese buen nivel, con ese buen rendimiento. Lo que más cuesta es mantenerse".

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"Desde hace tiempo lo vengo soñando y estoy en una buena edad. Hace tiempo lo vengo anhelando. Aquí está la oportunidad y quiero aprovecharla", comentó acerca de su primer llamado al combinado catracho.

Osorto reiteró que ha levantado su rendmiento porque "estoy en un torneo donde más minutos he tenido con el equipo. Hay que aprovechar estos momentos".

El volante aurinegro ha pasado por las categorías menores de la Selección y fue consultado sobre cómo consolidarse ahora en la mayor, sabiendo que existe mucha competencia en su puesto.

"Hay bastante competencia, hay bastante gente que está afuera. Todos los que están aquí tienen un buen nivel. Al profe veo que le gustan bastante los jóvenes. Entonces, dar lo mejor de mí y que él vea", respondió.

"Es bonito saber que se está dando la oportunidad, no solo a mí, sino que a varios jóvenes. Es el momento de nosotros y tenemos que aprovechar este momento", sostuvo.

Para finalizar, Osorto confesó que "sería tan bonito" sumar algunos minutos en esta gira con la camiseta de la 'H'. "Primeramente Dios, debutar y poner feliz a mi familia y a mí mismo", cerró.