Concacaf sorprende: la Copa Oro cambia de formato para la edición del 2027

La Concacaf confirmó una modificación importante para la próxima edición de la Copa Oro 2027, que llegará con un formato renovado y un calendario definido para su disputa. El máximo torneo de selecciones de la región se desarrollará entre el 17 de junio y el 11 de julio de 2027, con la participación de 16 equipos y una fase de grupos que promete partidos más atractivos desde el comienzo de la competición. La principal novedad estará en la distribución de los participantes, ya que desaparecerán los tradicionales cuatro grupos de cuatro selecciones para dar paso a dos sectores de ocho equipos cada uno. Bajo este nuevo sistema, cada combinado nacional tendrá que disputar cuatro encuentros frente a diferentes adversarios, aumentando la exigencia y la importancia de cada resultado en la primera ronda.

La Confederación explicó que esta modificación busca generar enfrentamientos de mayor nivel desde las primeras jornadas, permitiendo que las selecciones mejor posicionadas del área puedan medirse entre sí antes de las rondas decisivas. Además, los ocho integrantes de cada grupo compartirán una misma tabla de clasificación y solamente los cuatro primeros conseguirán avanzar a la siguiente instancia.

NUEVO FORMATO

Para definir la conformación de los sectores, las 16 selecciones serán distribuidas en ocho bombos, cada uno integrado por dos equipos, tomando como referencia el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf. Durante el sorteo, un representante de cada bombo será asignado a los dos grupos y posteriormente se establecerán los enfrentamientos mediante una matriz predeterminada que garantizará cruces entre rivales de distintos rangos.

La fase decisiva estará integrada por ocho selecciones y se disputará mediante tres rondas: cuartos de final, semifinales y gran final. Los resultados obtenidos en la fase de grupos determinarán los emparejamientos de los cuartos, donde los equipos mejor ubicados se enfrentarán a los de menor clasificación, mientras que el camino hacia las semifinales quedará establecido en el cuadro del campeonato. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿CÓMO SE CLASIFICA?

En cuanto al proceso clasificatorio, Concacaf informó que 15 selecciones conseguirán su boleto mediante la Liga de Naciones 2026/27 y la ronda preliminar de la Copa Oro, conocida como Prelims. Arabia Saudita volverá a participar como invitada, mientras que ocho combinados nacionales asegurarán su presencia directamente a través de la Liga de Naciones en noviembre de 2026 y los siete cupos restantes se definirán en marzo de 2027. El calendario también quedó establecido. La actividad comenzará el jueves 17 de junio de 2027 con el partido inaugural y la fase de grupos se extenderá hasta el 30 de junio. Posteriormente, los cuartos de final se jugarán el 3 y 4 de julio, las semifinales están programadas para el 7 y 8 del mismo mes, mientras que el encuentro por el título se disputará el domingo 11 de julio.

SORTEO DE LA COPA ORO