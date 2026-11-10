Honduras vs Emiratos Árabes: cambio de horario para el amistoso de la H en Medio Oriente

La Selección de Honduras se prepara para afrontar un nuevo desafío fuera de casa y sus seguidores tendrán varias alternativas para no perderse el primer amistoso de su recorrido por Medio Oriente. El duelo frente a Emiratos Árabes Unidos, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, será el penúltimo partido de la Bicolor en el presente 2026

El pitazo inicial está previsto para las 8:15 a. m. de este viernes 13 de noviembre en el Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dabi. Este será un nuevo examen para el equipo dirigido por José Francisco Molina, quien continúa trabajando en la construcción de su proyecto deportivo al frente de Honduras. Los compromisos internacionales representan una oportunidad para observar el funcionamiento del plantel y evaluar a los futbolistas convocados.