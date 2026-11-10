Honduras vs Emiratos Árabes: cambio de horario para el amistoso de la H en Medio Oriente

La Selección de Honduras se prepara para afrontar un nuevo desafío fuera de casa y sus seguidores tendrán varias alternativas para no perderse el primer amistoso de su recorrido por Medio Oriente. El duelo frente a Emiratos Árabes Unidos, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, será el penúltimo partido de la Bicolor en el presente 2026
El pitazo inicial está previsto para las 8:15 a. m. de este viernes 13 de noviembre en el Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dabi. Este será un nuevo examen para el equipo dirigido por José Francisco Molina, quien continúa trabajando en la construcción de su proyecto deportivo al frente de Honduras. Los compromisos internacionales representan una oportunidad para observar el funcionamiento del plantel y evaluar a los futbolistas convocados.
El choque contra los emiratíes marcará el comienzo de la doble presentación que tendrá la H durante su expedición por territorio asiático. La selección catracha buscará aprovechar estos encuentros para seguir sumando minutos de trabajo y fortalecer su funcionamiento colectivo.
Una vez finalizado el primer compromiso, Honduras continuará su recorrido hacia Kuwait, donde tendrá su segundo desafío de esta ventana internacional. La Bicolor se medirá ante la selección kuwaití el martes 17 de noviembre a las 9:30 de la mañana, siempre en horario hondureño.
La Selección Nacional de Honduras no pudo clasificar a los cuartos de final de la Nations League. En su grupo clasificaron Jamaica y Guatemala, mientras que La H jugará un repechaje en marzo de 2027, el cual otorgará un cupo a la Copa Oro.
CONVOCATORIA DE FECHA FIFA DE NOVIEMBRE
PORTEROS
Edrick Menjívar — CD Olimpia
Alex Güity — Lobos UPNFM
Enrique Facussé — Juticalpa FC
DEFENSAS
Denil Maldonado — Rubin Kazan
Giancarlo Sacaza — FC Motagua
Kevin Pérez — Génesis PN
Julián Martínez — FC Alverca
Darlin Mencía — Montevideo
Clinton Bennett — CD Olimpia
Nathanael Martínez — Marathón
Joseph Rosales — Austin FC
Kevin Gyamfi — RCD Espanyol
VOLANTES
Diego Matute — Celta de Vigo
David Ruiz — New York Red Bulls
Alejandro Reyes — FC Motagua
Edwin Rodríguez — CD Olimpia
Luis Palma — Lech Poznań
Deiby Flores — Luanda
Jonathan Rubio — Luanda
Roberto Osorto --Real España
DELANTEROS
Dereck Moncada — FC Lugano
Keyrol Figueroa — Port Vale FC
Erick Puerto — BATE Borisov
Rigoberto Rivas — Kocaelispor
Alenis Vargas — Manisa FK
Mike Arana — Real España