Jeremy Rodríguez palpita el Mundial y destapa sobre eliminación de Olimpia: "Fue fracaso"

El atacante de la Bicolor Sub-17, Jeremy Rodríguez, habló sobre sus expectativas y objetivos de cara a su participación en el Mundial de la categoría, donde espera hacer un buen papel junto a sus compañeros y aprovechar la experiencia para seguir creciendo como futbolista. El joven delantero también reveló los consejos que recibe de figuras de Olimpia como Jorge Benguché, Yustin Arboleda, Kilmar Peña y Jorge Álvarez, además de recordar el duro golpe que significó la eliminación del León en la Copa Centroamericana, confesando cómo vivió aquel momento desde el banquillo. Con apenas 17 años, Rodríguez tiene claro que el Mundial será un paso importante en su carrera y no esconde su ilusión de consolidarse en Olimpia y llegar en un futuro a la Selección Mayor.

ENTREVISTA CON DIEZ

- Jeremy, ¿cómo te sentís y cómo llega el grupo a este compromiso mundialista?

Venimos trabajando de muy buena manera. Se vio reflejado en el premundial que hicimos en febrero y, bueno, muy feliz por el grupo que tenemos. La verdad, estamos muy contentos de poder hacer un buen papel en el Mundial. - Jeremy, es un grupo bastante complicado, pero ustedes me comentaban que hay unión y mucha ilusión también para poder hacer las cosas bien

Podemos hacer un buen papel. Tenemos un grupo bastante joven, con bastantes jugadores de 2011, 2010 y, bueno, nosotros que somos ya de la misma categoría, esa de 2009. La verdad, tenemos mucha ilusión para poder hacer las cosas bien y, primero Dios, nos vaya bien. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE - ¿Han visto videos de estas selecciones?

Por el momento, no. Primero nos vamos a enfocar en los primeros dos partidos amistosos que tenemos y ya después veremos el equipo que nos toca. - Jeremy, sos uno de los jugadores jóvenes de este equipo, pero que ya ha debutado en Primera División y que ya ha tenido recorrido en primera. ¿Cuánto pueden acuerpar a los jugadores como vos, Mike y Kevin, que tienen esta experiencia en Primera División, para hacer mejor las cosas en el Mundial y ayudar a estos muchachos?

A poder hacer las cosas bien. Nosotros, digamos que somos un poco referentes en la selección y, bueno, poder acompañarlos, ayudarles, darles consejos de que todo va a estar bien y poder hacer las cosas bien.