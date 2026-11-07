Merling Paz revela su plática con DT de España y sobre Molina: "Nos llena de satisfacción"

Uno de los aspectos clave destacados por Paz fue la estrecha colaboración de José Francisco Molina , director técnico de la selección absoluta, con las categorías inferiores. El timonel de la mayor ha mantenido un seguimiento cercano sobre el grupo, e incluso incluyó en la nómina del primer equipo a las promesas Kevin Pérez y Mike Arana para los próximos compromisos amistosos de Honduras frente a Emiratos Árabes y Kuwait.

La Selección Sub-17 de Honduras emprendió su vuelo con destino al Mundial de Qatar este sábado. Previo a abordar la aeronave, el estratega de la Bicolor juvenil, Merling Paz, compartió sus impresiones sobre la preparación del equipo y la ilusión con la que asumen este desafío internacional.

Asimismo, el seleccionador juvenil reveló detalles de su enriquecedor encuentro con el técnico de la selección absoluta de España, Luis de la Fuente. Paz subrayó el estrecho vínculo y la excelente relación profesional que existe entre el entrenador español y Francis Hernández, director deportivo de la escuadra catracha, un factor clave en la reestructuración metodológica de los procesos nacionales.

¿Cómo se visualiza y cómo está usted previo a este arranque del Mundial Sub-17 en Qatar?

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Estamos contentos e ilusionados. Ya hoy podemos emprender el viaje con la mayoría del grupo de chicos, y luego nos encontraremos con el resto que está en Europa. La palabra que nos define en este momento es ilusión, porque creemos en el trabajo que hemos venido desarrollando y en esta generación de futbolistas.

¿Qué le deja a usted que José Francisco Molina esté dándole apoyo a estos muchachos, sabiendo que algunos se unirán a la selección mayor tras llegar a Qatar?

El objetivo principal de un entrenador en categorías menores debe ser que la mayor cantidad de estos chicos puedan formar parte en algún momento de un proceso de selección mayor. Nos llena de satisfacción y confianza en nuestro trabajo. Saber que en cualquier momento uno de ellos puede ser llamado a la mayor para seguir formándose ilusiona mucho a todo el grupo.

¿Qué representación tiene para usted que José Francisco Molina los acompañe en el Mundial?

Es algo muy común y cotidiano. Hemos compartido y convivido no solo en este proceso Sub-17, sino también en la Sub-20. Los chicos han tenido la oportunidad de estar en entrenamientos con él porque nuestros cuerpos técnicos colaboran y compartimos roles: mientras yo desarrollo una tarea, el profe Molina hace otra, o se acerca a platicar con los chicos. Agradecemos mucho que estén arropados por el entrenador de la selección mayor.

¿Cuánto fortalecerá al grupo contar con jugadores como Kevin y Mike, que ya tienen recorrido y no son debutantes normales en primera división?

Felicito en primer lugar a los equipos que apuestan por darles participación a estos chicos, y en segundo lugar a los entrenadores de reservas y de ligas nacionales por brindarles esta oportunidad; es una labor importantísima. En el fútbol moderno y de primer nivel, los chicos debutan cada vez a una edad más temprana. Hacer jugar a un joven de 16 o 17 años es vital para que, a los 18, 19 o 20, tenga una mejor formación y preparación. Los invito a seguir trabajando de la misma manera.

¿Cómo fue la charla con Luis de la Fuente y cómo vivió esa experiencia personalmente?

Fue un verdadero privilegio. Nos compartió Francis que fuimos la primera delegación de otro país en tener ese acercamiento con él. Más allá de conversar sobre temas futbolísticos, lo hicimos desde una perspectiva personal, de cercanía y de aprender de su experiencia y su amplia trayectoria en la formación en España.

¿Se sentía nervioso al entrar y verlo?

Creo que los dos estábamos nerviosos. Más que nervios, me llena de ilusión compartir con personas que tienen un gran recorrido en el mundo del fútbol y que han marcado un antes y un después. Me llena de la misma satisfacción que sentarme con un colega hondureño a conversar de fútbol y de la vida tomando un café.

¿Qué le dijo Luis de la Fuente? ¿Alguna anécdota?

Hablamos principalmente de su experiencia. Nos habló muy bien de Francis Hernández; se nota que tienen una linda relación y nos comentó que tenemos al mejor director deportivo del mundo. Fue una conversación amena y tranquila en la que aprendimos muchísimo, sobre todo acerca del manejo de grupo.

¿Qué tan nutritivos fueron los partidos contra el Real Madrid y el Atlético de Madrid?

Estar en una instalación como Valdebebas, considerada por muchos la mejor del mundo, ya genera un impacto a nivel de infraestructura. Compartimos con su programa de metodología y el aprendizaje fue muy significativo. Jugamos de tú a tú contra una de las mejores canteras del mundo gracias al gran planteamiento de los muchachos. Enfrentar al Atlético de Madrid, que tenía unos siete jugadores internacionales con España, fue una linda experiencia que contribuye a la formación integral del equipo.