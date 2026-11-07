Así fue el doblete de Bryan Róchez que lo hace máximo goleador en Portugal

El delantero hondureño Bryan Róchez sigue viviendo un momento dulce en el fútbol europeo. Este fin de semana, el atacante catracho se vistió de héroe para su equipo, el Leixões, al anotar un espectacular doblete que le valió ser elegido como el Jugador del Partido (MVP) en el empate 3-3 frente al Felgueiras, en un vibrante encuentro correspondiente a la segunda división de Portugal. El encuentyro disputado en condición de visitante fue un auténtico partidazo lleno de emociones. Róchez partió como titular y demostró su olfato goleador en los momentos más importantes para rescatar un punto vital.

El artillero hondureño se hizo presente en el marcador con dos anotaciones de gran factura: Un gol de penal, cobrado con categoría y seguridad y un​​​​​ testarazo de cabeza, que en su momento significó el empate parcial 2-2 para los suyos, antes de que el marcador definitivo se sellara con un emocionante 3-3. Gracias a esta destacada actuación, el exjugador del Real España fue reconocido como el MVP del compromiso.



Con este doblete, Róchez estira su excelente racha y se afianza firmemente en la cima de la tabla de artilleros. El hondureño ya suma 8 tantos en la liga, lo que lo consolida como el máximo goleador de la segunda división portuguesa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



Si se amplía el panorama a todas las competencias de la temporada actual, contando liga, copa y su participación con la Selección Nacional, el número de celebraciones del delantero asciende a unos impresionantes 11 goles.

No estará con Honduras

A pesar de su gran momento a nivel de clubes, la noticia agridulce pasa por su ausencia en la próxima Fecha FIFA. Debido a un trámite personal con sus papeles en Portugal que debe resolver de manera prioritaria, Bryan Róchez no podrá atender la convocatoria del seleccionador José Francisco Molina para los próximos partidos amistosos de la Selección de Honduras frente a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.