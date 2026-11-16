Los números no acompañan el inicio del proceso de José Francisco Molina al frente de la Selección de Honduras. Después de sus primeros siete partidos, el entrenador español apenas registra un 24 % de efectividad, convirtiéndose en el técnico con el arranque más flojo de los últimos seis procesos mundialistas de la Bicolor, tomando en cuenta a sus predecesores oficiales y sin considerar ningún interinato. La comparación refleja una diferencia importante respecto a sus antecesores, quienes tuvieron mejores números en sus primeras siete presentaciones.
El mejor comienzo de esta comparativa lo protagonizó Reinaldo Rueda en el camino hacia el Mundial de Sudáfrica 2010. El colombiano, que asumió el mando en 2007, alcanzó un 57 % de efectividad en sus primeros siete duelos, sentando las bases de un proyecto que posteriormente terminó con Honduras de regreso en una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. Para el proceso rumbo a Brasil 2014, Luis Fernando Suárez inició con un 43 % de rendimiento. El colombiano logró consolidar una selección competitiva que terminó consiguiendo el boleto mundialista.
El camino hacia Rusia 2018, bajo la dirección de Jorge Luis Pinto, dejó un 33 % de efectividad. Aunque el porcentaje fue inferior al de sus dos antecesores, consiguió llevar a Honduras hasta el repechaje, donde la Bicolor terminó perdiendo la oportunidad de clasificar frente a Australia.
En el proceso hacia Qatar 2022, el uruguayo Fabián Coito registró un 38 % de rendimiento durante sus primeros siete encuentros. No logró consolidarse y terminó con su salida antes de finalizar la eliminatoria mundialista. Para United 2026, Rueda regresó y consiguió un 52 % de efectividad en sus primeros siete partidos.
El colombiano tuvo un inicio competitivo, con números que lo ubicaron nuevamente entre los mejores arranques, aunque finalmente Honduras no consiguió su clasificación.
Ahora, el panorama es diferente con José Francisco Molina. El español apenas suma un 24 % de efectividad en sus primeros siete encuentros, el registro más bajo de los seis procesos analizados. Con una victoria, dos empates y cuatro derrotas, tiene por delante el enorme desafío de encabezar un proyecto que tiene como objetivo devolver a Honduras a un Mundial en 2030.
- Primeros 7 juegos de los técnicos en procesos de Honduras -
José Francisco Molina (Rumbo al Mundial 2030)
1- Honduras 2 - 2 Perú
2- Honduras 0 - 2 Argentina
3- Honduras 2 - 3 Surinam
4- Jamaica 0 - 1 Honduras
5- Martinica 2 - 1 Honduras
6- Honduras 1 - 1 Jamaica
7- Emiratos 3 - 1 Honduras
Efectividad: 24%
Reinaldo Rueda (2da etapa)(Rumbo al Mundial 2026)
1- Honduras 0-0 Guatemala
2- Jamaica 1-0 Honduras
3- Honduras 4-0 Granada
4- Cuba 0-0 Honduras.
5- Honduras 4-0 Cuba
6- Honduras 2-0 México
7- México 2-0 Honduras
Efectividad: 52%
Fabián Coito (Rumbo al Mundial 2022)
1- Honduras 0-0 Ecuador
2- Paraguay 1-1 Honduras
3- Brasil 7-0 Honduras
4- Jamaica 3-2 Honduras
5- Honduras 0-1 Curazao
6- El Salvador 0-4 Honduras
7- Honduras 4-0 Puerto Rico
Efectividad: 38%
Jorge Luis Pinto (Rumbo al Mundial 2018)
1- Venezuela 3-2 Honduras
2- Venezuela 2-1 Honduras
3- Guayana Francesa 3-1 Honduras
4- Honduras 3-0 Guayana Francesa
5- Honduras 2-0 El Salvador
6- Paraguay 2-2 Honduras
7- Brasil 1-0 Honduras
Efectividad: 33%
Luis Fernando Suárez (Rumbo al Mundial 2014)
1- Honduras 2-2 El Salvador
2- Guatemala 0-0 Honduras
3- Honduras 7-1 Granada
4- Honduras 0-1 Jamaica
5- Costa Rica 1-1 Honduras
6- México 2-0 Honduras
7- Honduras 2-0 Venezuela
Efectividad: 43%
Reinaldo Rueda (1ra etapa) (Rumbo al Mundial 2010)
1- Honduras 2-0 El Salvador
2- El Salvador 0-2 Honduras
3- Honduras 1-3 Haití
4- Venezuela 2-1 Honduras
5- Honduras 3-1 Trinidad y Tobago
6- Panamá 3-2 Honduras
7- Honduras 2-1 México
Efectividad: 57%