Honduras vs Kuwait: serie histórica, fecha, hora y canal para ver el amistoso de la Bicolor

La Selección Nacional de Honduras cierra su gira de preparación por el Medio Oriente este martes 17 de noviembre de 2026 enfrentando a su similar de Kuwait. Tras caer en su primer compromiso amistoso ante Emiratos Árabes Unidos, el equipo dirigido por el técnico español José Francisco Molina buscará despedir el año futbolístico con un triunfo que permita consolidar su idea táctica y limpiar la imagen mostrada en territorio asiático. La delegación catracha arribó completa a suelo kuwaití la mañana del domingo 15 de noviembre para realizar sus últimas sesiones de entrenamiento antes del choque internacional.

De acuerdo con la programación oficial confirmada, el encuentro sufrió una modificación en su horario original tras un ajuste de los organizadores locales. El pitazo inicial quedó pactado finalmente para las 10:30 de la mañana (hora de Honduras), lo que equivale a las 19:30 horas en el horario local del Medio Oriente. El escenario elegido para este compromiso es el Al-Sadaqua Walsalam Stadium, un recinto deportivo multiusos ubicado en el distrito de Adiliya, en la Ciudad de Kuwait. Este inmueble cuenta con una capacidad para 21,500 espectadores, siendo el segundo estadio más grande del país asiático y la casa habitual tanto del club Kazma SC como del combinado nacional kuwaití. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

- PRIMER ENFRENTAMIENTO -

En el plano histórico, este duelo marcará el primer enfrentamiento oficial o amistoso entre Kuwait y Honduras a nivel de selecciones mayores, por lo que no existen antecedentes previos registrados entre ambas naciones.

- RANKING FIFA -

Actualmente, la Bicolor llega ubicada en el puesto 67 del Ranking FIFA, mientras que el conjunto kuwaití, conocido como Los Azules, ocupa la casilla 133 de la clasificación mundial y viene de golear 3-0 a Siria en su más reciente compromiso amistoso.

- HORA Y DÓNDE VERLO -

Finalmente, la afición hondureña podrá seguir todas las incidencias del partido a través de la señal de Deportes Televicentro. Asimismo, la señal estatal de Televisión Nacional de Honduras (TNH - Canal 8) se suma a la cobertura televisiva en territorio hondureño para llevar las emociones de este cierre de fecha FIFA. También lo podés seguir a través de www.diez.hn.