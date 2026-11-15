¡Quedaron cerca! Honduras pierde la final ante Costa Rica y conquista el subcampeonato centroamericano

La Selección Femenina Sub-19 de Honduras estuvo muy cerca de alcanzar la gloria en territorio panameño, pero terminó cayendo en el último desafío del campeonato. Las dirigidas por Mario Abadía perdieron 2-1 frente a Costa Rica en la final del Torneo UNCAF FIFA Forward, disputada este domingo en el complejo COS Sports Plaza de la Ciudad de Panamá, por lo que se quedaron con el subcampeonato centroamericano. El combinado costarricense tomó ventaja rápidamente gracias a una anotación de Thelma Salguera al minuto 8. Posteriormente, las ticas ampliaron la diferencia mediante un lanzamiento penal convertido por Lucía Paniagua al 22', complicando las aspiraciones de las catrachas, que no encontraron la fórmula para igualar las acciones durante buena parte del encuentro.

Cuando parecía que el marcador terminaría sin más movimientos, Honduras consiguió descontar en el tiempo añadido. Jazlyn Sánchez apareció al 90+6 para establecer el 2-1 definitivo y darle emoción a los últimos instantes, aunque el esfuerzo de las futbolistas nacionales no fue suficiente para conseguir la remontada y llevar la definición a otra instancia. Para este compromiso, el seleccionador Mario Abadía apostó por un once integrado por Mia Heyer, Yensi Ferrera, Evelin Ordóñez, Emerson Eaton, Zadie Chirinos, Allisson Suazo, Alexandra Merrian, Nohemy Meza, Allanys Santos, Chelsea Farmer y Jazlyn Sánchez. La Bicolor llegó a la final con una campaña invicta, después de mostrar un buen rendimiento durante la fase de grupos.