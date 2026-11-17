La Selección de Honduras tomó ventaja este martes en su duelo de preparación ante Kuwait, gracias a una anotación de Joseph Rosales, quien finalmente firmó el primer tanto de su carrera con la camiseta nacional. El lateral zurdo del Austin FC de la MLS apareció al minuto 21 del primer tiempo para abrir el marcador a favor de la 'H' en territorio asiático.

La anotación reflejó el buen arranque del conjunto dirigido por el técnico José Molina, que sigue apostando por Rosales dentro de su once titular para encarar los compromisos. Desde el pitazo inicial, el combinado catracho buscó imponer condiciones y encontró recompensa antes de cumplirse la primera media hora con un zurdazo de Rosales que fue imposible para el arquero rival. La jugada nació de un pelotazo de Ewdin Rodríguez y el lateral logró controlar, ingresar al área y definir con un potente remate. Para Rosales, este gol representa un impulso importante en su consolidación como pieza habitual en el esquema de la escuadra hondureña. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

⚽️ ¡GOOOOL DE HONDURAS! 🇭🇳⚽️ 21' J. Rosales ¡Vamos, Honduras! 🔥#LaH #FFH #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión https://t.co/R1t51mpjPM — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 17, 2026

El zurdo aprovechó su titularidad junto a referentes como Luis Palma, Denil Maldonado y Edwin Rodríguez para demostrar su proyección ofensiva y capacidad de llegada al área rival. Este encuentro cierra la gira de fogueo que disputa Honduras durante la fecha FIFA de noviembre en Medio Oriente, una serie de partidos diseñada para afinar el funcionamiento colectivo del equipo de cara a sus próximos retos oficiales.